Футбольний турнір "Кубок нескорених" проходитиме і наступного року - Свириденко

“Футбольний турнір „Кубок нескорених“ проводиться задля реабілітації учасників бойових дій, які отримали поранення різних ступенів. Участь у турнірі взяли 5 команд, кожну з яких на полі представляли 6 осіб: четверо з інвалідністю та двоє з легкими пораненнями. Таким був регламент турніру”, — розповів він.

Перемогу у турнірі здобула команда “Волинь YES”, поінформував Свириденко.

“Вперше “Кубок нескорених” був проведений у січні цього року. Цікаво, що тоді перемогу у турнірі також здобула команда “Волинь YES.

Команди, що посіли друге та третє місце, отримали медалі за участь у турнірі”, — розповів він.

Футбольний турнір “Кубок нескорених” відбудеться через рік, додав Свириденко.

“Це буде турнір із міні-футболу”, — підкреслив він, додавши, що наразі в Україні триває футбольний турнір “Кубок Героїв АТО”.

“Турнір розпочався наприкінці квітня і закінчиться, якщо не помиляюсь, у жовтні. У ньому бере участь близько 40 команд. Це — ветерани, діючі військові. До участі турнірі допускаються виключно учасники бойових дій”, — поінформував Свириденко.

Як писав УНН, минулого року, УАФ та Нацрада спортивної реабілітації захисників домовилися про щорічні турніри “Кубку Нескорених”.

Також нагадаємо, вітаючи цьогорічних переможців та учасників турніру, президент УАФ Андрій Павелко сказав наступне:

“Низький вам уклін від усієї футбольної спільноти нашої держави за ваші патріотизм, незламність, силу духу та яскравий приклад, який ви демонструєте всій Україні. Дякуємо вам за те, що зберегли мирне небо над нашими домівками. Ми захоплюємося вашою мужністю й пишаємося вашим подвигом! Бажаю вам футбольних перемог та миру”.