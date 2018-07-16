ФФУ та Нацрада спортивної реабілітації захисників домовилися про щорічні турніри “Кубку Нескорених”

Передбачається, що основними напрямками співпраці між ФФУ та Нацрадою спортивної реабілітації захисників України стане започаткування, розвиток та підтримка нових проектних програм зі спортивної реабілітації учасників бойових дій, які отримали поранення, контузії, каліцтва та інші захворювання.

“Підписання цього документу — є дуже важливою подією. Це дасть нам можливість розширити кількість змагань як всередині нашої країни, так і на міжнародному рівні. Думаю, що наша співпраця буде ґрунтовною у контексті реабілітації учасників АТО, особливо тих, які отримали поранення”, — прокоментував уповноважений президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко.

До привітального слова також долучився президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

“Для Федерації футболу України — підписання даного договору — це велика честь. Оскільки наші воїни, наші герої, які наразі захищають нашу країну, потребують від нас підтримки. І що, як не гра в футбол і змагання, які надають емоції і відчуття спортивного азарту, командного духу — можуть від нас бути запропоновані”, — сказав він.

У рамках співпраці планується проведення щорічних чемпіонатів України, Кубку Нескорених, чемпіонатів з футзалу на національному рівні. Додатково, планується готувати національні збірні для участі у міжнародних турнірах з футболу.

“Пройде рік тренувань і, можливо, ми будемо пропонувати міжнародні зустрічі, щоб наші герої, наші хлопці показали гарну гру на міжнародній арені, щоб їх побачила вся Європа й увесь світ”, — прокоментував Павелко.

Як повідомляв УНН, українських футболістів одягнуть в нову форму від Joma.