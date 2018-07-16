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Українських футболістів одягнуть в нову форму від Joma

Українських футболістів одягнуть в нову форму від Joma

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Невдовзі збірна України з футболу отримає форму з новим дизайном. Про це у коментарі УНН розповів перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко.

За його словами, технічним партнером цього проекту є компанія Joma. У новій формі футболісти виступатимуть у Лізі Націй вже у вересні цього року.

“Відповідно до домовленостей з нашим технічним партнером — компанією Joma, невдовзі дійсно очікуємо форму з новим дизайном для наших збірних. Детальніше про саму форму та її особливості буде повідомлено пізніше. Планується, що наша головна команда почне виступ у Лізі націй вже у формі з новим дизайном”, — зазначив Костюченко.

Він також розповів, що нещодавно гравці юнацької збірної України з футболу отримали сувенірні подарунки від ФФУ у вигляді нового спортивного одягу з елементами вишиванки.

“Нові чудові вишиванки отримали в подарунок усі гравці юнацької збірної перед вильотом до Фінляндії для підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи. Ми спеціально виготовили такий сувенірний одяг для наших молодих футбольних талантів, щоб підтримати їх бойовий дух та налаштувати на виступ у престижних змаганнях”, — додав Костюченко.

Як писав УНН, українські футболісти започаткували естафету підтримки хорватів, що записали відео із вітанням “Слава Україні”.

Українські Національні Новини

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