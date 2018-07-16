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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Украинские футболистов оденут в новую форму от Joma

Украинские футболистов оденут в новую форму от Joma

Киев  •  УНН

 • 17347 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Вскоре сборная Украины по футболу получит форму с новым дизайном. Об этом в комментарии УНН рассказал первый вице-президент Федерации футбола Украины Вадим Костюченко.

По его словам, техническим партнером этого проекта является компания Joma. В новой форме футболисты будут выступать в Лиге Наций уже в сентябре этого года.

"В соответствии с договоренностями с нашим техническим партнером - компанией Joma, вскоре действительно ожидаем форму с новым дизайном для наших сборных. Подробнее о самой форме и ее особенностях будет сообщено позже. Планируется, что наша главная команда начнет выступление в Лиге наций уже в форме с новым дизайном", - отметил Костюченко.

Он также рассказал, что недавно игроки юношеской сборной Украины по футболу получили сувенирные подарки от ФФУ в виде новой спортивной одежды с элементами вышивки.

"Новые замечательные вышиванки получили в подарок все игроки юношеской сборной перед вылетом в Финляндию для подготовки к финальной части чемпионата Европы. Мы специально сделали такую сувенирную одежду для наших молодых футбольных талантов, чтобы поддержать их боевой дух и настроить на выступление в престижных соревнованиях", - добавил Костюченко.

Как писал УНН, украинские футболисты начали эстафету поддержки хорватов, которые записали видео с приветствием "Слава Украине".

Украинские Национальные Новости

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