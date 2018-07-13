Українські футболісти започаткували естафету підтримки хорватів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Футбольний клуб “Рух” (Вінники, Львівщина) спільно із ФК “Прикарпаття” (Івано-Франківськ) зробили загальне командне фото з банером на підтримку гравця збірної Хорватії Домагоя Віди та одного з тренерів хорватської збірної Огнєна Вукоєвича. Про це повідомляє місцеве видання "Правда", передає УНН.
"Після переможного матчу з Росією обидва підтримали нашу країну, а їхнє щире послання “Слава Україні” облетіло весь світ і не залишило байдужим жодного українця. Тому вінниківський клуб вирішив у такий спосіб подякувати гравцям за цей короткий меседж, який, знаємо, має глибокий зміст", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що фотографія була зроблена перед товариським матчем "Рух"-"Прикарпаття". До естафети підтримки долучився заслужений тренер України, голова Комітету національних збірних ФФУ Мирон Маркевич.
Наостанок, футболісти Західної України передали естафету іншим українським клубам, охочим підтримати хорватських футболістів.
Нагадаємо, що після чвертьфіналу ЧС-2018, в якому хорвати перемогли Росію, футболісти Віда і Вукоєвич записали ролик зі словами "Слава Україні".
Вукоєвич після цього був відсторонений від роботи в збірній Хорватії, а також оштрафований ФІФА на 15 тис. доларів. Віді ФІФА винесла попередження.
В Україні користувачі мережі масово стали на захист хорватських футболістів і обвалили рейтинг Facebook-сторінки ФІФА.
На підтримку хорватських футболістів виступила і Федерація футболу України.
За словами президента ФФУ Андрія Павелка, хорватські гравці мали повне право висловлювати свою повагу до України і українських уболівальників.
Верховна Рада України також підтримала хорватських футболістів: українські нардепи стоячи аплодували вчинку Віди і Вукоєвича.
Проти в цій ситуації виступив лише бізнесмен і функціонер УЄФА Григорій Суркіс, який закликав покарати главу Федерації футболу України Павелка "за підтримку хорватських гравців", що привітали Україну після поразки російської збірної. Про це сказано в матеріалі "КиївПрес".