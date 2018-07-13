Украинские футболисты начали эстафету поддержки хорватов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Футбольный клуб "Рух" (Винники, Львовская область) совместно с ФК "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) сделали общее командное фото с баннером в поддержку игрока сборной Хорватии Домагоя Виды и одного из тренеров хорватской сборной Огнена Вукоевича. Об этом сообщает местное издание "Правда", передает УНН.
“После победного матча с Россией оба поддержали нашу страну, а их искреннее послание „Слава Украине“ облетело весь мир и не оставило равнодушным ни одного украинца. Поэтому винниковский клуб решил таким образом поблагодарить игроков за этот короткий месседж, который мы знаем, имеет глубокий смысл”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что фотография была сделана перед товарищеским матчем “Рух” — “Прикарпатье”. К эстафете поддержки присоединился заслуженный тренер Украины, председатель Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич.
Напоследок, футболисты Западной Украины передали эстафету другим украинским клубам, желающим поддержать хорватских футболистов.
Напомним, что после четвертьфинала ЧМ-2018, в котором хорваты победили Россию, футболисты Вида и Вукоевич записали ролик со словами “Слава Украине”.
Вукоевич после этого был отстранен от работы в сборной Хорватии, а также оштрафован ФИФА на 15 тыс. долларов. Виде ФИФА вынесла предупреждение.
В Украине пользователи сети массово встали на защиту хорватских футболистов и обвалили рейтинг Facebook-страницы ФИФА.
В поддержку хорватских футболистов выступила и Федерация футбола Украины.
По словам президента ФФУ Андрея Павелко, хорватские игроки имели полное право выражать свое уважение к Украине и украинских болельщиков.
Верховная Рада Украины также поддержала хорватских футболистов: украинские нардепы стоя аплодировали поступку Виды и Вукоевича.
Против в этой ситуации выступил лишь бизнесмен и функционер УЕФА Григорий Суркис, который призвал наказать главу Федерации футбола Украины Павелко “за поддержку хорватских игроков”, которые поздравили Украину после поражения российской сборной. Об этом говорится в материале “КиевПресс”.