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У МЗС України засудили безпринципність ФІФА

У МЗС України засудили безпринципність ФІФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Політичний директор МЗС України Олексій Макеєв розкритикував ФІФА за санкції щодо захисника збірної Хорватії Домагоя Віди та члена делегації Огнена Вукоєвича. Про це він написав на особистій сторінці в Twitter.

"Засуджуємо безпринципність ФІФА і безпідставні гоніння проти Вукоєвича і Віди. Це - ганебна неповага до мільйонів уболівальників з України, Хорватії та інших країн. ФІФА повинна проявити принциповість і не допомагати Кремлю вибілювати свій зруйнований імідж", - написав Макєєв.

Нагадаємо, що після чвертьфіналу ЧС-2018, в якому хорвати перемогли Росію, футболісти Віда і Вукоєвич записали ролик зі словами "Слава Україні".

Вукоєвич після цього був відсторонений від роботи в збірній Хорватії, а також оштрафований ФІФА на 15 тис. доларів.
Віді ФІФА винесла попередження.

В Україні користувачі мережі масово стали на захист хорватських футболістів і обвалили рейтинг Facebook сторінки ФІФА.

На підтримку хорватських футболістів виступила і Федерація футболу України.

За словами Президента ФФУ Андрія Павелка, хорватські гравці мали повне право висловлювати свою повагу до України і українських уболівальників.

Верховна Рада України також підтримала хорватських футболістів: українські нардепи стоячи аплодували вчинку Віди і Вукоєвича.

Проти в цій ситуації виступив лише бізнесмен і функціонер УЄФА Григорій Суркіс. Він навіть закликав покарати главу Федерації футболу України Павелка "за підтримаю хорватських гравців", які привітали Україну після поразки російської збірної. Про це сказано в матеріалі "КиївПрес".

Більш того на офіційному сайті ФК "Динамо" було опубліковано повідомлення, в якому стверджується, що Павелко, запропонувавши юридичну допомогу Вукоєвичу, нібито "штовхнув" хорватського футболіста на конфлікт з федерацією футболу його рідної країни. Однак це твердження не відповідає дійсності. Павелко, який дійсно запропонував Вукоєвичу юридичну підтримку ФФУ, говорив про апеляцію на рішення ФІФА (накласти штраф на футболіста в розмірі 15 тис. франків). Рішення ж хорватського спортивного союзу про виключення Вукоєвича зі складу збірної Павелко взагалі не коментував.

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