У МЗС України засудили безпринципність ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Політичний директор МЗС України Олексій Макеєв розкритикував ФІФА за санкції щодо захисника збірної Хорватії Домагоя Віди та члена делегації Огнена Вукоєвича. Про це він написав на особистій сторінці в Twitter.
"Засуджуємо безпринципність ФІФА і безпідставні гоніння проти Вукоєвича і Віди. Це - ганебна неповага до мільйонів уболівальників з України, Хорватії та інших країн. ФІФА повинна проявити принциповість і не допомагати Кремлю вибілювати свій зруйнований імідж", - написав Макєєв.
Нагадаємо, що після чвертьфіналу ЧС-2018, в якому хорвати перемогли Росію, футболісти Віда і Вукоєвич записали ролик зі словами "Слава Україні".
Вукоєвич після цього був відсторонений від роботи в збірній Хорватії, а також оштрафований ФІФА на 15 тис. доларів.
Віді ФІФА винесла попередження.
В Україні користувачі мережі масово стали на захист хорватських футболістів і обвалили рейтинг Facebook сторінки ФІФА.
На підтримку хорватських футболістів виступила і Федерація футболу України.
За словами Президента ФФУ Андрія Павелка, хорватські гравці мали повне право висловлювати свою повагу до України і українських уболівальників.
Верховна Рада України також підтримала хорватських футболістів: українські нардепи стоячи аплодували вчинку Віди і Вукоєвича.
Проти в цій ситуації виступив лише бізнесмен і функціонер УЄФА Григорій Суркіс. Він навіть закликав покарати главу Федерації футболу України Павелка "за підтримаю хорватських гравців", які привітали Україну після поразки російської збірної. Про це сказано в матеріалі "КиївПрес".
Більш того на офіційному сайті ФК "Динамо" було опубліковано повідомлення, в якому стверджується, що Павелко, запропонувавши юридичну допомогу Вукоєвичу, нібито "штовхнув" хорватського футболіста на конфлікт з федерацією футболу його рідної країни. Однак це твердження не відповідає дійсності. Павелко, який дійсно запропонував Вукоєвичу юридичну підтримку ФФУ, говорив про апеляцію на рішення ФІФА (накласти штраф на футболіста в розмірі 15 тис. франків). Рішення ж хорватського спортивного союзу про виключення Вукоєвича зі складу збірної Павелко взагалі не коментував.