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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47148 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В МИД Украины осудили беспринципность ФИФА

В МИД Украины осудили беспринципность ФИФА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Политический директор МИД Украины Алексей Макеев раскритиковал ФИФА за санкции в отношении защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена делегации Огнена Вукоевича. Об этом он написал на личной странице в Twitter.

“Осуждаем беспринципность ФИФА и безосновательные гонения против Вукоевича и Виды. Это — позорное неуважение к миллионам болельщиков из Украины, Хорватии и других стран. ФИФА должна проявить принципиальность и не помогать Кремлю отбеливать свой разрушенный имидж”, — написал Макеев.

Напомним, что после четвертьфинала ЧМ-2018, в котором хорваты победили Россию футболисты Вида и Вукоевич записали ролик со словами “Слава Украине”.

Вукоевич после этого был отстранен от работы в сборной Хорватии, а также оштрафован ФИФА на 15 тыс. долларов.
Виде ФИФА вынесла предупреждение.

В Украине пользователи сети массово стали на защиту хорватских футболистов и обвалили рейтинг Facebook страницы ФИФА.

В поддержку хорватских футболистов выступила и Федерация футбола Украины.

По словам Президента ФФУ Андрея Павелко, хорватские игроки имели полное право высказывать свое уважение к Украине и украинским болельщикам.

Верховная Рада Украины также поддержала хорватских футболистов: украинские нардепы стоя аплодировали поступку Виды и Вукоевича.

Против в этой ситуации выступил лишь бизнесмен и функционер УЕФА Григорий Суркис. Он даже призвал наказать главу Федерации футбола Украины Павелко “за поддержу хорватских игроков”, которые поприветствовали Украину после поражения российской сборной. Об этом сказано в материале “КиевПресс”.

Более того на официальном сайте ФК “Динамо” было опубликовано сообщение, в котором утверждается, что Павелко, предложив юридическую помощь Вукоевичу, якобы “толкнул” хорватского футболиста на конфликт с федерацией футбола его родной страны. Однако это утверждение не отвечает действительности. Павелко, действительно предложивший Вукоевичу юридическую поддержку ФФУ, говорил об апелляции на решении ФИФА (наложить штраф на футболиста в размере 15 тыс. франков). Решение же хорватского спортивного союза об исключении Вукоевича из состава сборной Павелко вообще не комментировал.

Украинские Национальные Новости

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