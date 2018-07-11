В МИД Украины осудили беспринципность ФИФА

“Осуждаем беспринципность ФИФА и безосновательные гонения против Вукоевича и Виды. Это — позорное неуважение к миллионам болельщиков из Украины, Хорватии и других стран. ФИФА должна проявить принципиальность и не помогать Кремлю отбеливать свой разрушенный имидж”, — написал Макеев.

Напомним, что после четвертьфинала ЧМ-2018, в котором хорваты победили Россию футболисты Вида и Вукоевич записали ролик со словами “Слава Украине”.

Вукоевич после этого был отстранен от работы в сборной Хорватии, а также оштрафован ФИФА на 15 тыс. долларов.

Виде ФИФА вынесла предупреждение.

В Украине пользователи сети массово стали на защиту хорватских футболистов и обвалили рейтинг Facebook страницы ФИФА.

В поддержку хорватских футболистов выступила и Федерация футбола Украины.

По словам Президента ФФУ Андрея Павелко, хорватские игроки имели полное право высказывать свое уважение к Украине и украинским болельщикам.

Верховная Рада Украины также поддержала хорватских футболистов: украинские нардепы стоя аплодировали поступку Виды и Вукоевича.

Против в этой ситуации выступил лишь бизнесмен и функционер УЕФА Григорий Суркис. Он даже призвал наказать главу Федерации футбола Украины Павелко “за поддержу хорватских игроков”, которые поприветствовали Украину после поражения российской сборной. Об этом сказано в материале “КиевПресс”.

Более того на официальном сайте ФК “Динамо” было опубликовано сообщение, в котором утверждается, что Павелко, предложив юридическую помощь Вукоевичу, якобы “толкнул” хорватского футболиста на конфликт с федерацией футбола его родной страны. Однако это утверждение не отвечает действительности. Павелко, действительно предложивший Вукоевичу юридическую поддержку ФФУ, говорил об апелляции на решении ФИФА (наложить штраф на футболиста в размере 15 тыс. франков). Решение же хорватского спортивного союза об исключении Вукоевича из состава сборной Павелко вообще не комментировал.