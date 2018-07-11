NY Times: користувачі з України 158 тис. разів написали на сторінці ФІФА "Слава Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Українці, обурені реакцією FIFA на відео з участю Домагоя Віди та Огнена Вукоєвича, залишили на сторінці міжнародної федерації в Facebook більш 158 тис. коментарів зі словами "Слава Україні!". Про це пише The New York Times, передає УНН.
"Українці залишили на сторінці FIFA в Facebook більш ніж 158 тис. коментарів, більшість з яких містять слова "Слава Україні", після того, як FIFA оштрафувала помічника тренера Хорватії за відео, в якому він виголосив таке ж привітання", - йдеться в матеріалі видання.
Також видання нагадало, що за відповідне відео дисциплінарний комітет FIFA виніс Віді попередження, а Вукоєвичу призначив штраф в розмірі 15 тис. франків.
Нагадаємо, раніше українські користувачі мережі масово стали на захист хорватських футболістів і обвалили рейтинг Facebook сторінки FIFA.
На підтримку футболістів виступила і Федерація футболу України. За словами Президента ФФУ Андрія Павелка, хорватські гравці мали повне право висловлювати свою повагу до України і українських уболівальників.
Верховна Рада України також підтримала футболістів: українські нардепи стоячи аплодували вчинку Віди і Вукоєвича.
У МЗС України, в свою чергу, засудили безпринципність FIFA щодо хорватів.
Проти в цій ситуації виступив лише бізнесмен і функціонер УЄФА Григорій Суркіс. Він навіть закликав покарати главу Федерації футболу України Павелка "за підтримку хорватських гравців", які привітали Україну після поразки російської збірної. Про це сказано в матеріалі "КиївПрес".
Більш того, на офіційному сайті ФК "Динамо" було опубліковано повідомлення, в якому стверджується, що Павелко, запропонувавши юридичну допомогу Вукоєвича, нібито "штовхнув" хорватського футболіста на конфлікт з федерацією футболу його рідної країни. Однак це твердження не відповідає дійсності. Павелко, який дійсно запропонував Вукоєвичу юридичну підтримку ФФУ, говорив про апеляцію на рішення FIFA (накласти штраф на футболіста в розмірі 15 тис. франків). Рішення ж хорватського спортивного союзу про відсторонення від роботи в збірній Вукоєвича Павелко взагалі не коментував.