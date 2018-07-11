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NY Times: пользователи из Украины 158 тыс. раз написали на странице ФИФА "Слава Украине"

NY Times: пользователи из Украины 158 тыс. раз написали на странице ФИФА "Слава Украине"

Киев  •  УНН

 • 9640 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Украинцы, возмущенные реакцией FIFA на видео с участием Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, оставили на странице международной федерации в Facebook более 158 тыс. комментариев со словами "Слава Украине!". Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

“Украинцы оставили на странице FIFA в Facebook более чем 158 тыс. комментариев, большинство из которых содержат слова „Слава Украине“, после того, как FIFA оштрафовала помощника тренера Хорватии за видео, в котором он использовал тот же лозунг”, — говорится в материале издания.

Также издание напомнило, что за соответствующее видео дисциплинарный комитет FIFA вынес Виде предупреждение, а Вукоевичу назначил штраф в размере 15 тыс. франков.

Напомним, ранее украинские пользователи сети массово стали на защиту хорватских футболистов и обвалили рейтинг Facebook страницы FIFA.

В поддержку футболистов выступила и Федерация футбола Украины. По словам Президента ФФУ Андрея Павелко, хорватские игроки имели полное право высказывать свое уважение к Украине и украинским болельщикам.

Верховная Рада Украины также поддержала футболистов: украинские нардепы стоя аплодировали поступку Виды и Вукоевича.

В МИД Украины, в свою очередь, осудили беспринципность FIFA в отношении хорватов.

Против в этой ситуации выступил лишь бизнесмен и функционер УЕФА Григорий Суркис. Он даже призвал наказать главу Федерации футбола Украины Павелко “за поддержку хорватских игроков”, которые поприветствовали Украину после поражения российской сборной. Об этом сказано в материале “КиевПресс”.

Более того на официальном сайте ФК “Динамо” было опубликовано сообщение, в котором утверждается, что Павелко, предложив юридическую помощь Вукоевичу, якобы “толкнул” хорватского футболиста на конфликт с федерацией футбола его родной страны. Однако это утверждение не отвечает действительности. Павелко, действительно предложивший Вукоевичу юридическую поддержку ФФУ, говорил об апелляции на решении FIFA (наложить штраф на футболиста в размере 15 тыс. франков). Решение же хорватского спортивного союза об исключении Вукоевича из состава сборной Павелко вообще не комментировал.

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