Павелко: ми цінуємо людей, що не бояться публічно демонструвати повагу до України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Усі українські болівальники сьогодні об’єдналися задля підтримки Домагоя Віди та Огнена Вукоєвича, які присвятили перемогу над збірною РФ Україні. Про це народний депутат України, Президент ФФУ Андрій Павелко заявив в кулуарах ВР, коментуючи ситуацію із хорватськими футболістами, передає УНН.
“Слава Україні!” — це слова вдячності Україні, яка їх виховала як футболістів. ФІФА знає, що хлопці мають підтримку в нашій країні. Те, що зараз відбувається в РФ, дуже небезпечний приклад для майбутніх рішень ФІФА в рамках всієї футбольної спільноти та всього світу“, — сказав Павелко.
Він також розповів, що ФФУ оперативно відреагувала на рішення ФІФА щодо захисту хорватів.
“Було відпрацьоване рішення ФФУ, відповідні кроки, які дали Віді продовжувати грати за свою збірну, зокрема в півфінальних матчах. Бажаю Хорватії вийти у фінал і привезти перемогу. А також щоб слова „Слава Україні“ лунали після фінального матчу”, — додав Павелко.
Він також розповів, що Огнену Вукоєвичу була запропонована співпраця з ФФУ, після того як його було усунуто від роботи в тренерському штабі збірної Хорватії.
“...і це лише за слова поваги по відношенню до України. Упевнений, що це непорозуміння, яке можна виправити, і якщо Огнен буде оскаржувати таке рішення ФІФА, то Федерація футболу України надасть йому в цьому юридичну і загальну підтримку. Крім того, ми готові надати додаткову аргументацію та роз’яснення щодо значення вітання „Слава Україні!“. Якщо ж санкція ФІФА залишиться в силі, то, порадившись з іншими представниками керівництва ФФУ, ми вирішили, за рахунок власних коштів, компенсувати Вукоєвичу суму штрафу, яку йому доведеться сплатити. Крім того, ми готові розглянути варіанти співпраці ФФУ з таким висококласним фахівцем, як Огнен. Ми цінуємо людей, які віддані Україні і не бояться публічно демонструвати повагу до нашої держави! Спасибі, Огнен! Слава Хорватії! Слава Україні!”, — резюмував Павелко.
Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу екс-гравець київського “Динамо” Домагой Віда, а також скаут київського клубу Огнєн Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами “Слава Україні!”.
Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, а Хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича зі делегації хорватської збірної на ЧМ.
Віда, коментуючи свої слова, заявив, що його вигук “Слава Україні” не є політичним посланнмя і має сприйматися як знак подяки українцям за підтримку хорватів протягом усього футбольного турніру.
Федерація футболу України, у свою чергу, направила звернення до ФІФА з поясненням гасла “Слава Україні!” та з проханням не карати хорватських гравців.