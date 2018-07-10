Павелко: ми цінуємо людей, що не бояться публічно демонструвати повагу до України

“Слава Україні!” — це слова вдячності Україні, яка їх виховала як футболістів. ФІФА знає, що хлопці мають підтримку в нашій країні. Те, що зараз відбувається в РФ, дуже небезпечний приклад для майбутніх рішень ФІФА в рамках всієї футбольної спільноти та всього світу“, — сказав Павелко.

Він також розповів, що ФФУ оперативно відреагувала на рішення ФІФА щодо захисту хорватів.

“Було відпрацьоване рішення ФФУ, відповідні кроки, які дали Віді продовжувати грати за свою збірну, зокрема в півфінальних матчах. Бажаю Хорватії вийти у фінал і привезти перемогу. А також щоб слова „Слава Україні“ лунали після фінального матчу”, — додав Павелко.

Він також розповів, що Огнену Вукоєвичу була запропонована співпраця з ФФУ, після того як його було усунуто від роботи в тренерському штабі збірної Хорватії.

“...і це лише за слова поваги по відношенню до України. Упевнений, що це непорозуміння, яке можна виправити, і якщо Огнен буде оскаржувати таке рішення ФІФА, то Федерація футболу України надасть йому в цьому юридичну і загальну підтримку. Крім того, ми готові надати додаткову аргументацію та роз’яснення щодо значення вітання „Слава Україні!“. Якщо ж санкція ФІФА залишиться в силі, то, порадившись з іншими представниками керівництва ФФУ, ми вирішили, за рахунок власних коштів, компенсувати Вукоєвичу суму штрафу, яку йому доведеться сплатити. Крім того, ми готові розглянути варіанти співпраці ФФУ з таким висококласним фахівцем, як Огнен. Ми цінуємо людей, які віддані Україні і не бояться публічно демонструвати повагу до нашої держави! Спасибі, Огнен! Слава Хорватії! Слава Україні!”, — резюмував Павелко.

Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу екс-гравець київського “Динамо” Домагой Віда, а також скаут київського клубу Огнєн Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами “Слава Україні!”.

Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, а Хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича зі делегації хорватської збірної на ЧМ.

Віда, коментуючи свої слова, заявив, що його вигук “Слава Україні” не є політичним посланнмя і має сприйматися як знак подяки українцям за підтримку хорватів протягом усього футбольного турніру.

Федерація футболу України, у свою чергу, направила звернення до ФІФА з поясненням гасла “Слава Україні!” та з проханням не карати хорватських гравців.