Павелко: мы ценим людей, которые не боятся публично демонстрировать уважение к Украине

“Слава Украине!” — это слова благодарности Украине, которая их воспитала как футболистов. ФИФА знает, что у ребята есть поддержка в нашей стране. То, что сейчас происходит в РФ, очень опасный пример для будущих решений ФИФА в рамках всей футбольной общественности и всего мира“, — сказал Павелко.

Он также рассказал, что ФФУ оперативно отреагировала на решение ФИФА по защите хорватов.

“Было отработанное решение ФФУ, соответствующие шаги, которые дали Виде продолжать играть за свою сборную, в частности в полуфинальных матчах. Желаю Хорватии выйти в финал и привезти победу. А также чтобы слова „Слава Украине“ раздавались после финального матча„, - добавил Павелко.

Он также рассказал, что Огнену Вукоевичу было предложено сотрудничество с ФФУ, после того как его отстранили от работы в тренерском штабе сборной Хорватии.

“...и это только за слова уважения по отношению к Украине. Уверен, что это недоразумение, которое можно исправить, и если Огнен обжалует такое решение ФИФА, то Федерация футбола Украины предоставит ему в этом юридическую и общую поддержку. Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную аргументацию и разъяснения относительно значения приветствие „Слава Украине!“. Если же санкция ФИФА останется в силе, то, посоветовавшись с другими представителями руководства ФФУ, мы решили, за счет собственных средств, компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, которую ему придется заплатить. Кроме того, мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества ФФУ с таким высококлассным специалистом, как Огнен. Мы ценим людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к нашему государству! Спасибо, Огнен! Слава Хорватии! Слава Украине!”, - резюмировал Павелко.

Напомним, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию. После матча экс-игрок киевского “Динамо” Домагой Вида, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами “Слава Украине!”.

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, а Хорватский футбольный союз принял решение об исключении Вукоевича из делегации хорватской сборной на ЧМ.

Вида, комментируя свои слова, заявил, что его возглас “Слава Украине” не является политическим посланнмя и должно восприниматься как знак благодарности украинцам за поддержку хорватов в течение всего футбольного турнира.

Федерация футбола Украины, в свою очередь, направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга “Слава Украине!” и с просьбой не наказывать хорватских игроков.