ФФУ и Нацсовет спортивной реабилитации защитников договорились о ежегодных турнирах "Кубка Непокоренных"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Сегодня в стенах столичного Дома футбола состоялась церемония официального подписания договора о сотрудничестве между Федерацией футбола Украины и Национальным советом спортивной реабилитации защитников Украины, передает корреспондент УНН.
Предполагается, что основными направлениями сотрудничества между ФФУ и Нацсоветом спортивной реабилитации защитников Украины станет начало, развитие и поддержка новых проектных программ по спортивной реабилитации участников боевых действий, получивших ранения, контузии, увечья и другие заболевания.
"Подписание этого документа - является очень важным событием. Это даст нам возможность расширить количество соревнований как внутри нашей страны, так и на международном уровне. Думаю, что наше сотрудничество будет основательным в контексте реабилитации участников АТО, особенно тех, которые получили ранения", - прокомментировал уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко.
К приветственному слову также присоединился президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
"Для Федерации футбола Украины - подписание данного договора - это большая честь. Поскольку наши воины, наши герои, которые сейчас защищают нашу страну, нуждаются в нашей поддержке. И что, как не игра в футбол и соревнования, которые вызывают эмоции и чувства спортивного азарта, командного духа - могут от нас быть предложены", - сказал он.
В рамках сотрудничества планируется проведение ежегодных чемпионатов Украины, Кубка Непокоренных, чемпионатов по футзалу на национальном уровне. Дополнительно планируется готовить национальные сборные для участия в международных турнирах по футболу.
"Пройдет год тренировок и, возможно, мы будем предлагать международные встречи, чтобы наши герои, наши ребята показали хорошую игру на международной арене, чтобы их увидела вся Европа и весь мир", - прокомментировал Павелко.
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