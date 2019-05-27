Футбольный турнир "Кубок непокоренных" пройдет и в следующем году - Свириденко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В эти выходные в Киеве состоялись игры II футбольного турнира “Кубок Непокоренных”. Участие в соревнованиях приняли ветераны ООС-АТО, которые получили серьезные ранения, защищая государство на Востоке. Об этом в комментарии УНН рассказал Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко.
“Футбольный турнир „Кубок непокоренных“ проводится для реабилитации участников боевых действий, получивших ранения различных степеней. Участие в турнире приняли 5 команд, каждую из которых на поле представляли 6 человек: четверо с инвалидностью и двое с легкими ранениями. Таким был регламент турнира”, — рассказал он.
Победу в турнире одержала команда “Волынь YES”, сообщил Свириденко.
“Впервые “Кубок непокоренных” был проведен в январе этого года. Интересно, что тогда победу в турнире также получила команда “Волынь YES.
Команды, занявшие второе и третье место, получили медали за участие в турнире”, — рассказал он.
Футбольный турнир “Кубок непокоренных” состоится через год, добавил Свириденко.
“Это будет турнир по мини-футболу”, — подчеркнул он, добавив, что сейчас в Украине продолжается футбольный турнир “Кубок Героев АТО”.
“Турнир начался в конце апреля и закончится, если не ошибаюсь, в октябре. В нем принимает участие около 40 команд. Это — ветераны, действующие военные. К участию турнире допускаются исключительно участники боевых действий”, — сообщил Свириденко.
Как писал УНН, в прошлом году, УАФ и Нацсовет спортивной реабилитации защитников договорились о ежегодных турнирах “Кубка Непокоренных”.
Также напомним, приветствуя победителей и участников турнира, президент УАФ Андрей Павелко сказал следующее:
“Низкий вам поклон от всей футбольной общественности нашего государства за ваши патриотизм, несгибаемость, силу духа и яркий пример, который вы демонстрируете всей Украине. Спасибо за то, что сохранили мирное небо над нашими домами. Мы восхищаемся вашим мужеством и гордимся вашим подвигом! Желаю вам футбольных побед и мира".