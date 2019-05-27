Футбольный турнир "Кубок непокоренных" пройдет и в следующем году - Свириденко

КИЕВ. 27 мая. УНН. В эти выходные в Киеве состоялись игры II футбольного турнира “Кубок Непокоренных”. Участие в соревнованиях приняли ветераны ООС-АТО, которые получили серьезные ранения, защищая государство на Востоке. Об этом в комментарии УНН рассказал Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко.