Футбольный турнир "Кубок непокоренных" пройдет и в следующем году - Свириденко

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 5398 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 32027 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 52643 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 68820 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118296 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110547 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137002 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144507 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130069 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130146 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 73116 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 71083 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 34787 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 64646 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 49297 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 64646 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 118298 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 147063 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 159141 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 217827 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 5439 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 24439 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 34787 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 71083 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 73116 просмотра
Актуальное
Футбольный турнир "Кубок непокоренных" пройдет и в следующем году - Свириденко

Футбольный турнир "Кубок непокоренных" пройдет и в следующем году - Свириденко

Киев  •  УНН

 • 7990 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В эти выходные в Киеве состоялись игры II футбольного турнира “Кубок Непокоренных”. Участие в соревнованиях приняли ветераны ООС-АТО, которые получили серьезные ранения, защищая государство на Востоке. Об этом в комментарии УНН рассказал Уполномоченный Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко.

“Футбольный турнир „Кубок непокоренных“ проводится для реабилитации участников боевых действий, получивших ранения различных степеней. Участие в турнире приняли 5 команд, каждую из которых на поле представляли 6 человек: четверо с инвалидностью и двое с легкими ранениями. Таким был регламент турнира”, — рассказал он.

Победу в турнире одержала команда “Волынь YES”, сообщил Свириденко.

“Впервые “Кубок непокоренных” был проведен в январе этого года. Интересно, что тогда победу в турнире также получила команда “Волынь YES.

Команды, занявшие второе и третье место, получили медали за участие в турнире”, — рассказал он.

Футбольный турнир “Кубок непокоренных” состоится через год, добавил Свириденко.

“Это будет турнир по мини-футболу”, — подчеркнул он, добавив, что сейчас в Украине продолжается футбольный турнир “Кубок Героев АТО”.

“Турнир начался в конце апреля и закончится, если не ошибаюсь, в октябре. В нем принимает участие около 40 команд. Это — ветераны, действующие военные. К участию турнире допускаются исключительно участники боевых действий”, — сообщил Свириденко.

Как писал УНН, в прошлом году, УАФ и Нацсовет спортивной реабилитации защитников договорились о ежегодных турнирах “Кубка Непокоренных”.

Также напомним, приветствуя победителей и участников турнира, президент УАФ Андрей Павелко сказал следующее:

“Низкий вам поклон от всей футбольной общественности нашего государства за ваши патриотизм, несгибаемость, силу духа и яркий пример, который вы демонстрируете всей Украине. Спасибо за то, что сохранили мирное небо над нашими домами. Мы восхищаемся вашим мужеством и гордимся вашим подвигом! Желаю вам футбольных побед и мира".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы