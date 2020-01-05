Футболіст "Динамо" Гармаш перейшов в турецький клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Київське “Динамо” погодило з турецьким “Різеспором” оренду 29-річного півзахисника Дениса Гармаша до кінця сезону 2019/2020, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Зазначено, що найближчого понеділка футболіст пройде медичний огляд у новому клубі.
У поточному сезоні Гармаш, який знаходився у структурі "Динамо" з 2007 року, провів 20 матчів у складі киян, на його рахунку один гол і дві результативні передачі.
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Відзначимо, що за "Різеспор" виступає інший ексдинамівець Микола Морозюк.
Додамо, що "Різеспор" знаходиться на 12 місці турецької Суперліги – клуб відділяє 6 очок від зони вильоту, і не вистачає 11 до єврокубкової зони.