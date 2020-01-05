Футболист "Динамо" Гармаш перешел в турецкий клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Киевское "Динамо" согласовало с турецким "Ризеспором" аренду 29-летнего полузащитника Дениса Гармаша до конца сезона 2019/2020, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
Отмечено, что в ближайший понедельник футболист пройдет медицинское освидетельствование в новом клубе.
В текущем сезоне Гармаш, который находился в структуре "Динамо" с 2007 года, провел 20 матчей в составе киевлян, на его счету один гол и две результативные передачи.
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Отметим, что за "Ризеспор" выступает другой экс-динамовец Николай Морозюк.
Добавим, что "Ризеспор" находится на 12 месте турецкой Суперлиги - клуб отделяет 6 очков от зоны вылета, и не хватает 11 к еврокубковой зоне.