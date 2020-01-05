Капітан англійського клубу розчарували усі гравці "Манчестер Сіті", крім Зінченка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Футболіст лінії нападу ФК "Порт Вейл" Том Поуп прокоментував ситуацію із обміном футболками з гравцем збірної України Олександром Зінченком після матчу Кубка Англії (1:4) із "Манчестер Сіті", повідомляє УНН з посиланням на "ВВС".
Лідер клубу Ліги 2 Англії залишився не враженим футболом у виконанні гравців "МС", окрім Зінченка у поєдинку третього раунду Кубку Англії.
"Обмінявся футболками з Олександром Зінченком, оскільки інші гравці "Манчестер Сіті" мене розчарували", - зізнався капітан "Порт Вейла".
Примітно, що Поуп став автором єдиного голу у ворота "міщан". Загалом за три зустрічі у Кубку Англії Поуп забив чотири м'ячі.
Нагадаємо, що Зінченко у матчі Кубку Англії забив перший гол в сезоні за "МС".