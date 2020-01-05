Капитан английского клуба разочаровали все игроки "Манчестер Сити", кроме Зинченко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Футболист линии нападения ФК "Порт Вэйл" Том Поуп прокомментировал ситуацию с обменом футболками с игроком сборной Украины Александром Зинченко после матча Кубка Англии (1:4) с "Манчестер Сити", сообщает УНН со ссылкой на "ВВС".
Лидер клуба Лиги 2 Англии остался пораженным футболом в исполнении игроков "МС", кроме Зинченко в поединке третьего раунда Кубка Англии.
"Обменялся футболками с Александром Зинченко, поскольку другие игроки" Манчестер Сити "меня разочаровали", - признался капитан "Порт Вейла".
Примечательно, что Поуп стал автором единственного гола в ворота "горожан". Всего за три встречи в Кубке Англии Поуп забил четыре мяча.
Напомним, что Зинченко в матче Кубка Англии забил первый гол в сезоне за "МС".