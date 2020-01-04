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Зінченко відзначився дебютним голом сезону за "Манчестер Сіті"

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КИЇВ. 4 січня. УНН. У рамках четвертого раунду Кубку Англії-2019/2020 “Манчестер Сіті” футболіста національної збірної України Олександра Зінченка на власному полі розбив представника Ліги 2 (четвертий за рангом футбольний дивізіон Англії) “Порт Вейл” із рахунком 4:1, інформує УНН з посиланням на УАФ.

Українець вийшов у стартовому складі, відкрив лік своїм забитим м’ячам у сезоні та рахунок у зустрічі й відіграв повний поєдинок.

Також забивали Агуеро, Фоден та Харвуд-Белліс, який відзначився дебютним голом у складі “МС”.

Таким чином, “міщани” пробилися до 1/16 фіналу турніру.

Додамо, що в цьому сезоні Зінченко провів за чинного чемпіона Англії 14 матчів і забив один м’яч.

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