Зинченко отличился дебютным голом сезона за "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В рамках четвертого раунда Кубка Англии-2019/2020 "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко на своем поле разбил представителя Лиги 2 (четвертый по рангу футбольный дивизион Англии) "Порт Вэйл" со счетом 4:1, информирует УНН со ссылкой на УАФ.
Украинец вышел в стартовом составе, открыл счет своим забитым мячам в сезоне и счет во встрече и сыграл полный поединок.
Также забивали Агуэро, Фоден и Харвуд-Беллис, который отметился дебютным голом в составе “МС”.
Таким образом, “горожане” пробились в 1/16 финала турнира.
Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел за действующего чемпиона Англии 14 матчей и забил один мяч.