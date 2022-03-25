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FT: путін особисто схвалив участь Абрамовича у переговорному процесі з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Російський президент володимир путін особисто схвалив участь російського олігарха Романа Абрамовича в переговорному процесі росії з Україною. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на два джерела, пише УНН.

FT: путін особисто схвалив участь Абрамовича у переговорному процесі з Україною

Деталі

За інформацією видання, Абрамович зустрівся з високопосадовцем з офісу Президента України Володимира Зеленського, щоб надати допомогу в організації переговорного процесу делегацій.

Як повідомили FT джерела, Абрамович “намагається зробити все, що може”.

За даними видання, він зосередився на гуманітарних питаннях та проводив зустрічі з можливими посередниками, зокрема, з ексканцлером Німеччини Герхардом Шредером, а також із головою російської делегації Володимиром Мединським.

Окрім того, приватний літак Абрамовича був помічений в Ізраїлі та Туреччині. Але речник прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета заперечує вплив олігарха на участь країни в переговорах. Представник адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана відмовився від коментарів.

Доповнення

За даними ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський попросив свого американського колегу Джо Байдена не вводити санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, щоб той міг сприяти мирним переговорам із росією.

Як писав УНН, на початку березня Велика Британія оголосила про заморожування активів семи російських олігархів на 15 мільйонів фунтів стерлінгів. До списку санкцій увійшли Роман Абрамович, Ігор Сечин, Олег Дерипаска, Андрій Костін, Олексій Міллер, Микола Токарєв та Дмитро Лебедєв.

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