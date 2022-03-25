FT: путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорном процессе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Российский президент владимир путин лично принял участие российского олигарха Романа Абрамовича в переговорном процессе россии с Украиной. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на два источника, пишет УНН.
Детали
По информации издания, Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из офиса Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы оказать помощь в организации переговорного процесса делегаций.
Как сообщили FT источники, Абрамович "пытается сделать все, что может".
По данным издания, он сосредоточился на гуманитарных вопросах и проводил встречи с возможными посредниками, в частности, с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, а также с главой российской делегации Владимиром Мединским.
Кроме того, частный самолет Абрамовича был замечен в Израиле и Турции. Но спикер премьер-министра Израиля Нафтали Бенета отрицает влияние олигарха на участие страны в переговорах. Представитель администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказался от комментариев.
Дополнение
По данным СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский попросил своего американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы тот мог способствовать мирным переговорам с россией.
Как писал УНН, в начале марта Великобритания объявила о заморозке активов семи российских олигархов на 15 миллионов фунтов стерлингов. В санкционный мписок вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Токарев и Дмитрий Лебедев.