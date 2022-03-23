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Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича - WSJ

Киев • УНН

 • 227264 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский попросил своего американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы тот мог способствовать мирным переговорам с рф. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова источников, знакомых с этим решением, пишет УНН.

Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против Абрамовича - WSJ

Детали

Сообщается, что в начале марта в Министерстве финансов США разработали пакет санкций после нападения России на Украину, в него включили и Романа Абрамовича.

Когда пришло время объявить об этих санкциях, которые должны были быть введены одновременно с санкциями со стороны Великобритании и Европейского союза, Совет национальной безопасности Белого дома дал указания Министерству финансов воздержаться.

По данным WSJ , причина в том, что президент Украины в недавнем телефонном разговоре посоветовал президенту Байдену подождать с введением санкций в отношении олигарха, который, по словам источников издания, может оказаться важным посредником с россией в мирных переговорах.

Ранее в этом месяце Великобритания и ЕС ввели санкции против Абрамовича за его связи с путиным, заморозив его активы в своих юрисдикциях.

Несколько британских и европейских официальных лиц говорят, что им ничего не известно о том, что Зеленский обращался к их лидерам с конкретным призывом не вводить санкции против Абрамовича. Некоторые украинские чиновники и чиновники из других западных правительств также скептически относятся к тому, насколько глубоко Абрамович вовлечен в мирные переговоры.

По данным источников из США, которые разговаривали с The Wall Street Journal, у них нет оснований полагать, что российский олигарх особенно помогал в переговорах между правительствами Украины и россии, оценки разведки фактически говорят об обратном.

Как сообщается, Абрамович якобы подключился после того, как представители украинского правительства связались с людьми, имеющими контакты в России, которые могли бы навести мосты с путиным. Одним из них якобы был кинопродюсер Александр Роднянский.

Отвечая на просьбу о помощи, он обратился к Абрамовичу, сообщил изданию источник, знакомый с этим вопросом. По словам источника, Абрамович знал Роднянского благодаря тому, что он финансировал художественные проекты в России.

Олигарх сказал соратникам, что пытался действовать в качестве посредника в конфликте, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

По словам близкого к нему человека, Абрамович считает, что может попытаться использовать свое положение в российском бизнес-сообществе, чтобы облегчить переговоры между двумя странами. Неясно, удалось ли ему поговорить с путиным или сделал ли он что-либо для посредничества.

Люди, которые разговаривали с Абрамовичем, сообщили изданию, что он тратит на этот процесс значительное количество времени. Согласно данным трекеров, в последние недели его частные самолеты летали зигзагом между Россией, Турцией и Израилем. По словам источника, знакомого с ситуацией, его видели в столице Беларуси в конце февраля во время раунда переговоров.

Ранее

Как писал УНН, в начале марта Великобритания объявила о заморозке активов семи российских олигархов в размере 15 миллионов фунтов стерлингов. В санкционный список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Токарев и Дмитрий Лебедев.

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