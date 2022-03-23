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Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича - WSJ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський попросив свого американського колегу Джо Байдена не вводити санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича, щоб той міг сприяти мирним переговорам з рф. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на слова джерел, знайомих з цим рішенням, пише УНН.

Зеленський попросив Байдена не запроваджувати санкції проти Абрамовича - WSJ

Деталі

Повідомляється, що на початку березня в Міністерстві фінансів США розробили пакет санкцій після нападу Росії на Україну, в нього включили і Романа Абрамовича.

Коли прийшов час оголосити про ці санкції, які повинні були бути введені одночасно з санкціями з боку Великої Британії і Європейського Союзу, Рада національної безпеки Білого дому дала вказівки Міністерству фінансів утриматися.

За даними WSJ, причина в тому, що президент України в недавній телефонній розмові порадив президенту Байдену почекати з введенням санкцій щодо олігарха, який, за словами джерел видання, може виявитися важливим посередником з Росією в мирних переговорах.

Раніше в цьому місяці Велика Британія і ЄС ввели санкції проти Абрамовича за його зв'язки з Путіним, заморозивши його активи в своїх юрисдикціях.

Кілька британських і європейських офіційних осіб кажуть, що їм нічого не відомо про те, що Зеленський звертався до їхніх лідерів з конкретним закликом не вводити санкції проти Абрамовича. Деякі українські чиновники і чиновники з інших західних урядів також скептично ставляться до того, наскільки глибоко Абрамович залучений в мирні переговори.

За даними джерел з США, які розмовляли з The Wall Street Journal, у них немає підстав вважати, що російський олігарх особливо допомагав у переговорах між Урядами України і Росії, оцінки розвідки фактично говорять про зворотне.

Як повідомляється, Абрамович нібито підключився після того, як представники українського уряду зв'язалися з людьми, що мають контакти в Росії, які могли б навести мости з Путіним. Одним з них нібито був кінопродюсер Олександр Роднянський.

Відповідаючи на прохання про допомогу, він звернувся до Абрамовича, повідомило виданню джерело, знайоме з цим питанням. За словами джерела, Абрамович знав Роднянського завдяки тому, що він фінансував художні проекти в Росії.

Олігарх сказав соратникам, що намагався діяти в якості посередника в конфлікті, за словами людей, знайомих з цим питанням.

За словами близької до нього людини, Абрамович вважає, що може спробувати використовувати своє становище в російському бізнес-співтоваристві, щоб полегшити переговори між двома країнами. Неясно, чи вдалося йому поговорити з Путіним або чи зробив він що-небудь для посередництва.

Люди, які розмовляли з Абрамовичем, повідомили виданню, що він витрачає на цей процес значну кількість часу. Згідно з даними трекерів, в останні тижні його приватні літаки літали зигзагом між Росією, Туреччиною та Ізраїлем. За словами джерела, знайомого з ситуацією, його бачили в столиці Білорусі в кінці лютого під час раунду переговорів.

Раніше

Як писав УНН, на початку березня Велика Британія оголосила про замороження активів семи російських олігархів у розмірі 15 мільйонів фунтів стерлінгів. До списку санкцій увійшли Роман Абрамович, Ігор Сечін, Олег Дерипаска, Андрій Костін, Олексій Міллер, Микола Токарєв і Дмитро Лебедєв.

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