Великобритания заморозила активы Абрамовича и шестерых других российских олигархов

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Великобритания объявила о заморозке активов семи российских олигархов в размере 15 миллионов фунтов стерлингов. В санкционный список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Токарев и Дмитрий Лебедев. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Британии, информирует УНН.

Детали

“Не может быть безопасного убежища для тех, кто поддерживает злобное наступление Путина на Украину. Сегодняшние санкции являются последним шагом в непоколебимой поддержке Великобританией украинского народа. Мы будем беспощадными в преследовании тех, кто позволяет убивать мирных жителей, разрушать больницы и незаконно оккупировать суверенных союзников”, - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Семи олигархам запретят путешествовать в Великобританию, а британские граждане и компании не смогут вести совместный бизнес с ними. Как уверяют в МИД Британии, эти санкции являются последним шагом в ответе на полномасштабное вторжение России в Украину.

Санкции, которые ввели сегодня, повлияют и на английский футбольный клуб “Челси”, которым владел Роман Абрамович. Правительство опубликовало лицензию, которая позволит проводить ряд спортивных мероприятий в клубе.

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