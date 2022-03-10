Великобритания заморозила активы Абрамовича и шестерых других российских олигархов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Великобритания объявила о заморозке активов семи российских олигархов в размере 15 миллионов фунтов стерлингов. В санкционный список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Олег Дерипаска, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Токарев и Дмитрий Лебедев. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Британии, информирует УНН.
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“Не может быть безопасного убежища для тех, кто поддерживает злобное наступление Путина на Украину. Сегодняшние санкции являются последним шагом в непоколебимой поддержке Великобританией украинского народа. Мы будем беспощадными в преследовании тех, кто позволяет убивать мирных жителей, разрушать больницы и незаконно оккупировать суверенных союзников”, - заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Семи олигархам запретят путешествовать в Великобританию, а британские граждане и компании не смогут вести совместный бизнес с ними. Как уверяют в МИД Британии, эти санкции являются последним шагом в ответе на полномасштабное вторжение России в Украину.
Санкции, которые ввели сегодня, повлияют и на английский футбольный клуб “Челси”, которым владел Роман Абрамович. Правительство опубликовало лицензию, которая позволит проводить ряд спортивных мероприятий в клубе.
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