Великобритания заморозила активы Абрамовича и шестерых других российских олигархов

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“Не может быть безопасного убежища для тех, кто поддерживает злобное наступление Путина на Украину. Сегодняшние санкции являются последним шагом в непоколебимой поддержке Великобританией украинского народа. Мы будем беспощадными в преследовании тех, кто позволяет убивать мирных жителей, разрушать больницы и незаконно оккупировать суверенных союзников”, - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Семи олигархам запретят путешествовать в Великобританию, а британские граждане и компании не смогут вести совместный бизнес с ними. Как уверяют в МИД Британии, эти санкции являются последним шагом в ответе на полномасштабное вторжение России в Украину.

Санкции, которые ввели сегодня, повлияют и на английский футбольный клуб “Челси”, которым владел Роман Абрамович. Правительство опубликовало лицензию, которая позволит проводить ряд спортивных мероприятий в клубе.

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