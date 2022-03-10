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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5571 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Велика Британія заморозила активи Абрамовича та шістьох інших російських олігархів

Велика Британія заморозила активи Абрамовича та шістьох інших російських олігархів

Київ • УНН

 • 150195 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Велика Британія оголосила про замороженя активів семи російських олігархів у розмірі 15 мільйонів фунтів стерлінгів. До санкційного списку увійшли Роман Абрамович, Ігор Сєчин, Олег Дерипаска, Андрій Костін, Олексій Міллер, Микола Токарєв та Дмитро Лебедєв. Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Британії, інформує УНН.

Деталі

“Не може бути безпечного притулку для тих, хто підтримує злісний наступ Путіна на Україну. Сьогоднішні санкції є останнім кроком у непохитній підтримці Великою Британією українського народу. Ми будемо нещадними у переслідуванні тих, хто дозволяє вбивати мирних жителів, руйнувати лікарні та незаконно окупувати суверенних союзників”, - заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Семи олігархам заборонять подорожувати до Великої Британії, а британські громадяни та компанії не зможуть вести спільний бізнес з ними. Як запевняють у МЗС Британії, ці санкції є останнім кроком у відповіді на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Санкції, які запровадили сьогодні, вплинуть і на англійський футбольний клуб “Челсі”, яким володів Роман Абрамович. Уряд опублікував ліцензію, яка дасть змогу проводити низку спортивних заходів у клубі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під нові санкції ЄС проти Росії та Білорусі через напад на Україну потраплять 160 осіб 

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