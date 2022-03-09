Під нові санкції ЄС проти Росії та Білорусі через напад на Україну потраплять 160 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Європейський Союз посилює санкції проти Росії та Білорусі у відповідь на збройну агресію РФ проти України. Цей пакет має гарантувати те, що обмеження неможливо обійти, зокрема через Білорусь. Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, пише УНН.
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У Білорусі відключать систему SWIFT у центральних банках (Банк розвитку Республіки Білорусь, Белагропромбанк, Дабрабит). Також обмежать операції з Центробанком республіки, пов’язані з управлінням резервами або активами, а також наданням держфінансування торгівлі та інвестицій в Білорусь. Криптоактиви підпадають під сферу “цінні папери, що передаються”, і додатково розширюють існуючі фінансові обмеження. Діятиме заборона надання Білорусі банкнот у євро.
Для Росії вводять нові обмеження на експорт технологій морської навігації та радіозв'язку, додають Російський морський реєстр судноплавства до переліку держпідприємств, на які поширюються обмеження на фінансування, і вводять положення про попередній обмін інформацією щодо експорту обладнання для безпеки в морі.
Окрім того, 160 осіб внесли до списку таких, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. До списку увійшли 14 олігархів і відомих бізнесменів та 146 членів Ради РФ.
Загалом, йдеться у повідомленні, обмежувальні заходи ЄС зараз застосовуються до 862 фізичних та 53 юридичних осіб.
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