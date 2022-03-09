Под новые санкции ЕС против России и Беларуси из-за нападения на Украину попадут 160 человек

Детали

В Беларуси отключат систему SWIFT в центральных банках (Банк развития Республики Беларусь, Белагропромбанк, Дабрабит). Также ограничат операции с Центробанком республики, связанные с управлением резервами или активами, а также предоставлением госфинансирования торговли и инвестиций в Беларусь. Криптоактивы подпадают под сферу “передаваемые ценные бумаги”, и дополнительно расширяют существующие финансовые ограничения. Будет действовать запрет предоставления Беларуси банкнот в евро.

Для России вводят новые ограничения на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи, добавляют Российский морской реестр судоходства в перечень госпредприятий, на которые распространяются ограничения на финансирование, и вводят положение о предварительном обмене информацией по экспорту оборудования для безопасности в море.

Кроме того, 160 человек внесли в список подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. В список вошли 14 олигархов и известных бизнесменов и 146 членов Совета РФ.

В целом, говорится в сообщении, ограничительные меры ЕС сейчас применяются в отношении 862 физических и 53 юридических лиц.

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