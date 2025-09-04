фсб бере під повний контроль наукове співробітництво в росії - українська розвідка
Київ • УНН
З 1 вересня міжнародне наукове співробітництво в росії офіційно контролюється фсб. Це стосується всіх цивільних досліджень, крім силових структур.
З 1 вересня у росії міжнародне наукове співробітництво офіційно контролюється фсб. Відтепер будь-які цивільні дослідження можуть проводитися лише з дозволу спецслужби, повідомила Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.
Деталі
За інформацією української розвідки, нові правила фактично ставлять науку під прямий нагляд спецслужб. Вчені побоюються, що публікації у закордонних журналах можуть розцінюватися як "передача відомостей іноземцям". Це призводить до самоцензури, страху та параної серед дослідників.
Винятки зроблено лише для силових структур – Міноборони, МЗС, росгвардії та кількох інших відомств. Їхні наукові проєкти залишаються поза контролем фсб. Натомість найбільше вразливими виявилися саме цивільні напрями: медицина, економіка, гуманітарні науки, соціологія та філологія.
Раніше фсб отримала право на власні СІЗО, контролює доступ іноземних суден у порти та нарощує внутрішні репресії й зовнішні загрози
За оцінкою розвідників, цей крок є ще одним свідченням того, що російське суспільство та наука опинилися під фактично тотальним контролем спецслужб, що віддаляє рф від світових наукових стандартів та міжнародної співпраці.
