фсб бере під повний контроль наукове співробітництво в росії - українська розвідка

З 1 вересня у росії міжнародне наукове співробітництво офіційно контролюється фсб. Відтепер будь-які цивільні дослідження можуть проводитися лише з дозволу спецслужби, повідомила Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

За інформацією української розвідки, нові правила фактично ставлять науку під прямий нагляд спецслужб. Вчені побоюються, що публікації у закордонних журналах можуть розцінюватися як "передача відомостей іноземцям". Це призводить до самоцензури, страху та параної серед дослідників.

Винятки зроблено лише для силових структур – Міноборони, МЗС, росгвардії та кількох інших відомств. Їхні наукові проєкти залишаються поза контролем фсб. Натомість найбільше вразливими виявилися саме цивільні напрями: медицина, економіка, гуманітарні науки, соціологія та філологія.

