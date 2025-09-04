$41.370.01
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримки
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
фсб бере під повний контроль наукове співробітництво в росії - українська розвідка

Київ • УНН

 • 14 перегляди

З 1 вересня міжнародне наукове співробітництво в росії офіційно контролюється фсб. Це стосується всіх цивільних досліджень, крім силових структур.

фсб бере під повний контроль наукове співробітництво в росії - українська розвідка

З 1 вересня у росії міжнародне наукове співробітництво офіційно контролюється фсб. Відтепер будь-які цивільні дослідження можуть проводитися лише з дозволу спецслужби, повідомила Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

За інформацією української розвідки, нові правила фактично ставлять науку під прямий нагляд спецслужб. Вчені побоюються, що публікації у закордонних журналах можуть розцінюватися як "передача відомостей іноземцям". Це призводить до самоцензури, страху та параної серед дослідників.

Агент фсб готував атаку на Дніпровську ГЕС: зраднику дали 15 років тюрми27.08.25, 18:09 • 6835 переглядiв

Винятки зроблено лише для силових структур – Міноборони, МЗС, росгвардії та кількох інших відомств. Їхні наукові проєкти залишаються поза контролем фсб. Натомість найбільше вразливими виявилися саме цивільні напрями: медицина, економіка, гуманітарні науки, соціологія та філологія.

Раніше фсб отримала право на власні СІЗО, контролює доступ іноземних суден у порти та нарощує внутрішні репресії й зовнішні загрози

– заявили в українській розвідці.

За оцінкою розвідників, цей крок є ще одним свідченням того, що російське суспільство та наука опинилися під фактично тотальним контролем спецслужб, що віддаляє рф від світових наукових стандартів та міжнародної співпраці.

Агентка фсб готувала нові ворожі удари по Києву і збирала дані біля Нацгвардії та ТЦК, її затримали - СБУ26.08.25, 12:00 • 4794 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Служба безпеки України
Київ