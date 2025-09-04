ФСБ бере под полный контроль научное сотрудничество в России - украинская разведка

С 1 сентября в России международное научное сотрудничество официально контролируется ФСБ. Отныне любые гражданские исследования могут проводиться только с разрешения спецслужбы, сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

По информации украинской разведки, новые правила фактически ставят науку под прямой надзор спецслужб. Ученые опасаются, что публикации в зарубежных журналах могут расцениваться как "передача сведений иностранцам". Это приводит к самоцензуре, страху и паранойе среди исследователей.

Исключения сделаны только для силовых структур – Минобороны, МИД, Росгвардии и нескольких других ведомств. Их научные проекты остаются вне контроля ФСБ. Зато наиболее уязвимыми оказались именно гражданские направления: медицина, экономика, гуманитарные науки, социология и филология.

Ранее ФСБ получила право на собственные СИЗО, контролирует доступ иностранных судов в порты и наращивает внутренние репрессии и внешние угрозы