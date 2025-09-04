$41.370.01
ФСБ бере под полный контроль научное сотрудничество в России - украинская разведка

Киев • УНН

 • 8 просмотра

С 1 сентября международное научное сотрудничество в России официально контролируется ФСБ. Это касается всех гражданских исследований, кроме силовых структур.

ФСБ бере под полный контроль научное сотрудничество в России - украинская разведка

С 1 сентября в России международное научное сотрудничество официально контролируется ФСБ. Отныне любые гражданские исследования могут проводиться только с разрешения спецслужбы, сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

По информации украинской разведки, новые правила фактически ставят науку под прямой надзор спецслужб. Ученые опасаются, что публикации в зарубежных журналах могут расцениваться как "передача сведений иностранцам". Это приводит к самоцензуре, страху и паранойе среди исследователей.

Агент фсб готовил атаку на Днепровскую ГЭС: предателю дали 15 лет тюрьмы27.08.25, 18:09 • 6835 просмотров

Исключения сделаны только для силовых структур – Минобороны, МИД, Росгвардии и нескольких других ведомств. Их научные проекты остаются вне контроля ФСБ. Зато наиболее уязвимыми оказались именно гражданские направления: медицина, экономика, гуманитарные науки, социология и филология.

Ранее ФСБ получила право на собственные СИЗО, контролирует доступ иностранных судов в порты и наращивает внутренние репрессии и внешние угрозы

– заявили в украинской разведке.

По оценке разведчиков, этот шаг является еще одним свидетельством того, что российское общество и наука оказались под фактически тотальным контролем спецслужб, что отдаляет РФ от мировых научных стандартов и международного сотрудничества.

Агентка фсб готовила новые вражеские удары по Киеву и собирала данные возле Нацгвардии и ТЦК, ее задержали - СБУ26.08.25, 12:00 • 4794 просмотра

Степан Гафтко

