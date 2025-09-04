ФСБ бере под полный контроль научное сотрудничество в России - украинская разведка
С 1 сентября международное научное сотрудничество в России официально контролируется ФСБ. Это касается всех гражданских исследований, кроме силовых структур.
С 1 сентября в России международное научное сотрудничество официально контролируется ФСБ. Отныне любые гражданские исследования могут проводиться только с разрешения спецслужбы, сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
Детали
По информации украинской разведки, новые правила фактически ставят науку под прямой надзор спецслужб. Ученые опасаются, что публикации в зарубежных журналах могут расцениваться как "передача сведений иностранцам". Это приводит к самоцензуре, страху и паранойе среди исследователей.
Исключения сделаны только для силовых структур – Минобороны, МИД, Росгвардии и нескольких других ведомств. Их научные проекты остаются вне контроля ФСБ. Зато наиболее уязвимыми оказались именно гражданские направления: медицина, экономика, гуманитарные науки, социология и филология.
Ранее ФСБ получила право на собственные СИЗО, контролирует доступ иностранных судов в порты и наращивает внутренние репрессии и внешние угрозы
По оценке разведчиков, этот шаг является еще одним свидетельством того, что российское общество и наука оказались под фактически тотальным контролем спецслужб, что отдаляет РФ от мировых научных стандартов и международного сотрудничества.
