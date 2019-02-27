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Freedom House закликала ТСК продовжити розслідувати напади на активістів

Freedom House закликала ТСК продовжити розслідувати напади на активістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Правозахисна неурядова організація Freedom House закликала ВРУ продовжити мандат ТСК та продовжити розслідування нападів на громадських активістів. Про це йдеться у офіційній заяві організації, передає УНН.

"Ми закликаємо Верховну Раду (Парламент) продовжити мандат Тимчасової слідчої комісії, щоб визначити мотиви, які стоять за постійними проявами насильства проти громадських активістів та дати оцінку реакції правоохоронних органів країни. До цих пір правоохоронні органи не змогли забезпечити правосуддя для постраждалих", - вказали у представництві неурядової організації, яка займається захистом демократії та свободи по всьому світу.

У організації зазначили, що створення комісії було важливим кроком на шляху до припинення безкарності, якою користуються правопорушники, винні у тривожному зростанні насильства, яке спостерігалось у 2018 році.

"Незважаючи на те, що робота Комісії принесла вагомі результати і значною мірою посприяла активнішому розслідуванню нападів правоохоронними органами, вона не змогла повністю виконати свою місію у тримісячний строк", - наголосили у правозахисній організації.

У Freedom House зазначили, що після значного тиску з боку українського громадянського суспільства, Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію депутатів Ради для розслідування більше 50 нападів на громадських активістів, зареєстрованих у 2018 році. Тримісячний термін повноважень комісії сплив 6 лютого.

"Протягом цього короткого мандату, комісія розслідувала обставини атак на п'ятьох відомих активістів, включно з нападом на антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Члени комісії також розслідували підозрілі обставини смерті Миколи Бичка, екологічного активіста з Харківської області, який помер у червні 2018 року. Комісія вимагала від слідчих інформацію про 53 інші справи і провела два слухання за межами Києва. Проте, хоча її мандат був активним, Комісія не змогла повністю встановити причини насильства та подальшої слабкої реакції правоохоронних органів. Такий низький рівень реакції в результаті сприяв майже повній безкарності винних у нападах",- резюмували в організації.

Як повідомляв УНН, 6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна була з'ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування щодо активістки Катерини Гандзюк, яку було облито сірчаною кислотою і яка померла внаслідок отриманих опіків у листопаді 2018 року.

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