Freedom House призвала ВСК продолжить расследовать нападения на активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Правозащитная неправительственная организация Freedom House призвала ВРУ продлить мандат ВСК и продолжить расследование нападений на общественных активистов. Об этом говорится в официальном заявлении организации, передает УНН.
"Мы призываем Верховную Раду (Парламент) продлить мандат Временной следственной комиссии, чтобы определить мотивы, стоящие за постоянными проявлениями насилия против гражданских активистов и дать оценку реакции правоохранительных органов страны. До сих пор правоохранительные органы не смогли обеспечить правосудие для пострадавших", - указали в представительстве неправительственной организации, которая занимается защитой демократии и свободы по всему миру.
В организации отметили, что создание комиссии было важным шагом на пути к прекращению безнаказанности, которой пользуются правонарушители, виновные в тревожном росте насилия, которое наблюдалось в 2018 году.
"Несмотря на то, что работа Комиссии принесла весомые результаты и в значительной мере способствовала активному расследованию нападений правоохранительными органами, она не смогла полностью выполнить свою миссию в трехмесячный срок", - отметили в правозащитной организации.
В Freedom House отметили, что после значительного давления со стороны украинского гражданского общества, Верховная Рада создала Временную следственную комиссию депутатов Рады для расследования более 50 нападений на гражданских активистов, зарегистрированных в 2018 году. Трехмесячный срок полномочий комиссии истек 6 февраля.
"В течение этого короткого мандата, комиссия расследовала обстоятельства атак на пяти известных активистов, включая нападение на антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк. Члены комиссии также расследовали подозрительные обстоятельства смерти Николая Тельца, экологического активиста из Харьковской области, который умер в июне 2018 года. Комиссия потребовала от следователей информацию о 53 других делах и провела два слушания за пределами Киева. Однако, хотя ее мандат был активным, Комиссия не смогла полностью установить причины насилия и дальнейшей слабой реакции правоохранительных органов. Такой низкий уровень реакции в результате способствовал почти полной безнаказанности виновных в нападениях", - резюмировали в организации.
Как сообщал УНН, 6 ноября ВР создала ВСК, которая должна была выяснить, качественно ли правоохранители проводят расследование дела активистки Екатерині Гандзюк, которая была облита серной кислотой и умерла в результате полученных ожогов в ноябре 2018 года.