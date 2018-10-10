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Французький міністр юстиції попросила Google прибрати із карт знімки в'язниць

Французький міністр юстиції попросила Google прибрати із карт знімки в'язниць

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Міністр юстиції Франції Ніколь Беллубе звернулася до американської корпорації Google з проханням прибрати зроблені з повітря знімки французьких в’язниць, які в даний момент доступні у сервісах Google Maps і Google Earth. Політик, виступаючи у вівторок в ефірі радіостанції RTL, згадала про необхідність видалити світлини буцегарні, втечу з якої кілька місяців тому зробив грабіжник-рецидивіст Редуан Фаїді, передає УНН.

“Я направила в Google запит про вжиття заходів щодо видалення світлин пенітенціарних установ”, — сказала міністр, додавши, що дій із боку корпорації поки не послідувало. Беллубе підкреслила, що, можливо, їй доведеться добиватися зустрічі з людьми, які відповідають за ці питання. За словами міністра, їй здається ненормальним, що в інтернеті можна знайти зображення подібних установ.

У той же час агентство Reuters пише, що представник Google в свою чергу повідомив, що такі додатки, як Google Maps і Google Earth, отримують зображення зі зовнішніх джерел. “Ми передали нашим постачальникам список особливо важливих об’єктів і попросили їх якомога швидше вжити заходів із метою відповідності закону”, — наводить агентство його слова.

Небезпечний злочинець Редуан Фаїді втік із в’язниці у французькому департаменті Сена і Марна 1 липня, де він відбував 25-річний термін ув’язнення. Він скоїв втечу за допомогою декількох посібників, один з яких прибув на вертольоті, щоб забрати ув’язненого. На початку жовтня Фаїді був знову затриманий французькою поліцією.

Як раніше інформував УНН, компанія Google оскаржила винесене в липні Єврокомісією рішення оштрафувати її на 4,34 млрд доларів США за порушення антимонопольного законодавства ЄС у сфері інтернет-пошуку на мобільних пристроях. Як зазначає видання, в Google відмовилися розкрити подробиці щодо того, які аргументи привела компанія в підтримку своєї позиції. Представники американської корпорації у відповідь на дане питання лише послалися на стару заяву Google про те, що доступність операційної системи Android сприяє підвищенню конкуренції на ринку мобільних пристроїв.

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