Google оскаржила рішення ЄК оштрафувати її на 4,34 млрд доларів США

Як зазначає видання, в Google відмовилися розкрити подробиці щодо того, які аргументи привела компанія в підтримку своєї позиції. Представники американської корпорації у відповідь на дане питання лише послалися на стару заяву Google про те, що доступність операційної системи Android сприяє підвищенню конкуренції на ринку мобільних пристроїв.

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У публікації наголошується, що подача апеляції на даному етапі не означає, що Google може не виконувати винесене в липні рішення ЄК. Відведений на це американській компанії термін закінчується в кінці жовтня. У разі невиконання Google вимог комісії сума штрафу буде збільшуватися з кожним днем.

ЄК 18 липня оголосила про рішення оштрафувати Google на 4,34 млрд доларів США за порушення антимонопольного законодавства Євросоюзу в сфері інтернет-пошуку на мобільних пристроях. Як заявила єврокомісар із конкуренції Маргрете Вестагер, Google “порушила антимонопольне законодавство ЄС, зобов’язавши виробників пристроїв під Android продавати їх тільки із встановленим власним браузером та системами пошуку”. За її словами, Google платить виробникам мобільних пристроїв під Android, щоб гарантувати відсутність встановлених на них альтернативних пошукових систем і браузерів. З точки зору ЄК, подібна практика зміцнила домінування Google в сфері послуг з надання загального пошуку в інтернеті, обмежила здатність інших мобільних браузерів конкурувати з Chrome і перешкодила появі інших операційних систем.

У Google ще в липні заявили про намір оскаржити рішення Єврокомісії.

Як раніше інформував УНН, корпорація Google має намір згорнути роботу своєї соцмережі Google+ після виявлення програмного недоліку, який міг привести до витоку особистих даних сотень тисяч користувачів. У блозі підкреслюється, що хоча співробітники корпорації в останні роки “доклали багато сил” до доопрацювання соцмережі, вона так і “не була широко визнана звичайними користувачами або розробниками”. Як відзначили в компанії, версію Google+, призначену для широкого загалу, “в даний час мало застосовують”. Близько 90% звичайних користувачів, заходячи у соцмережу, проводять в ній в середньому менше п’яти секунд.