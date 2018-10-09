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Google обжаловала решение ЕК оштрафовать ее на 4,34 млрд долларов США

Google обжаловала решение ЕК оштрафовать ее на 4,34 млрд долларов США

Киев  •  УНН

 • 9434 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Компания Google оспорила вынесенное в июле Еврокомиссией (ЕК) решение оштрафовать её на 4,34 млрд долларов США за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в Google отказались раскрыть подробности относительно того, какие аргументы привела в поддержку своей позиции. Представители американской корпорации в ответ на данный вопрос лишь сослались на прежнее заявление Google о том, что доступность операционной системы Android способствует повышению конкуренции на рынке мобильных устройств.

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В публикации отмечается, что подача апелляции на данном этапе не означает, что Google может не выполнять вынесенное в июле решение ЕК. Отведенный на это американской компании срок истекает в конце октября. В случае невыполнения Google требований комиссии сумма штрафа будет увеличиваться с каждым днем.

ЕК 18 июля объявила о решении оштрафовать Google на 4,34 млрд долларов США за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. Как заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, Google “нарушила антимонопольное законодательство ЕС, обязав производителей устройств под Android продавать их только с предустановленным собственным браузером и системами поиска”. По ее словам, Google платит производителям мобильных устройств под Android, чтобы гарантировать отсутствие предустановленных на них альтернативных поисковых систем и браузеров. С точки зрения ЕК, подобная практика укрепила доминирование Google в сфере услуг по предоставлению общего поиска в интернете, ограничила способность остальных мобильных браузеров конкурировать с Chrome и помешала появлению других операционных систем.

В Google еще в июле заявили о намерении обжаловать решение Еврокомиссии.

Как ранее информировал УНН, корпорация Google намерена свернуть работу ссвоей соцсети Google+ после обнаружения программного недостатка, который мог привести к утечке личных данных сотен тысяч пользователей. В блоге подчеркивается, что хотя сотрудники корпорации в последние годы “приложили много сил” к доработке соцсети, она так и “не была широко признана обычными пользователями или разработчиками”. Как отметили в компании, версию Google+, предназначенную для широкой общественности, “в настоящее время мало применяют”. Около 90% обычных пользователей, заходя в соцсеть, проводят в ней в среднем меньше пяти секунд.

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