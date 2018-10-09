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Google закриває свою соцмережу для рядових користувачів

Google закриває свою соцмережу для рядових користувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Корпорація Google має намір згорнути роботу своєї соцмережі Google+ після виявлення програмного недоліку, який міг привести до витоку особистих даних сотень тисяч користувачів, інформує УНН із посиланням на блог компанії.

У блозі підкреслюється, що хоча співробітники корпорації в останні роки “доклали багато сил” до доопрацювання соцмережі, вона так і “не була широко визнана звичайними користувачами або розробниками”. Як відзначили в компанії, версію Google+, призначену для широкого загалу, “в даний час мало застосовують”. Близько 90% звичайних користувачів, заходячи у соцмережу, проводять в ній в середньому менше п’яти секунд.

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У заяві уточнюється, що однією з причин часткового згортання роботи Google+ стала виявлений ​​навесні цього року програмний недолік. Його виявили під час розгляду, ініційованого на початку року з метою уточнити, яку інформацію компанії отримують сторонні розробники.

Через недопрацювання близько 430 додатків сторонніх розробників могли отримувати несанкціонований доступ до особистих даних користувачів Google+, зокрема, дізнатися їхні імена, адреси електронної пошти, роду занять, статеву приналежність та вік. Не виключається, що витік міг торкнутися до 500 тисяч акаунтів у соцмережі.

Як підкреслюють представники Google, вони “не знайшли свідчень” того, що будь-які розробники були інформовані про недоробку або застосували неналежним чином інформацію користувачів.

У публікації наголошується, що проблема спостерігалася в період з 2015 року по березень поточного року. За інформацією газети, юристи Google навесні цього року визнали, що компанія не зобов’язана публічно розголошувати інформацію про те, що сталося.

Google+, яка почала роботу в 2011 році, — не перша невдала спроба компанії Google створити соціальну мережу. До цього в нульових роках компанія запускала такі проекти, як Orkut і Google Wave.

Як раніше інформував УНН, гендиректор Google Сундар Пічаї зробив таємний візит у Пентагон, в ході якого зустрівся з низкою офіційних осіб в спробі знизити напруженість між відомством і компанією. Вона виникла через відмову Google продовжити контракт на участь в одній з програм міноборони, повідомила газета The Washington Post.

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