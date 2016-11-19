Франція запрпонувала коаліції проти "ІД" взяти Ракку в оточення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Франція закликала західну коаліцію під проводом Сполучених Штатів, яка здійснює військову операцію проти терористичного угруповання "Ісламська держава" на території Сирії та Іраку, розпочати наступ з метою взяти в оточення місто Ракку, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Наступ поки що не відбувається, але сили там дислоковані для оточення Ракки та запобігання можливому переміщенню джихадистів між Раккою і Мосулом”, — заявив речник французького уряду Стефан Фоль після засідання уряду Франції.
Також він зазначив, що оточення міста є необхідним для того, щоб запобігти втечі джихадистів до Ракки з міста Мосул на півночі Іраку.
Як повідомляв УНН, командування терористичного угруповання “Ісламська держава” наказало бойовикам залишити місто і відступати в Сирію.