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Франція запрпонувала коаліції проти "ІД" взяти Ракку в оточення

Франція запрпонувала коаліції проти "ІД" взяти Ракку в оточення

Київ • УНН

 • 10720 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Франція закликала західну коаліцію під проводом Сполучених Штатів, яка здійснює військову операцію проти терористичного угруповання "Ісламська держава" на території Сирії та Іраку, розпочати наступ з метою взяти в оточення місто Ракку, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

“Наступ поки що не відбувається, але сили там дислоковані для оточення Ракки та запобігання можливому переміщенню джихадистів між Раккою і Мосулом”, — заявив речник французького уряду Стефан Фоль після засідання уряду Франції.

Також він зазначив, що оточення міста є необхідним для того, щоб запобігти втечі джихадистів до Ракки з міста Мосул на півночі Іраку.

Як повідомляв УНН, командування терористичного угруповання “Ісламська держава” наказало бойовикам залишити місто і відступати в Сирію.

 

Українські Національні Новини

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