Франция предложила коалиции против "ИГ" взять Ракку в окружение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Франция призвала западную коалицию под руководством США, которая осуществляет военную операцию против террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии и Ирака, начать наступление с целью взять в окружение город Ракка, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
"Наступление пока не происходит, но силы там дислоцированы для окружения Ракки и предотвращения возможного перемещения джихадистов между Раккой и Мосулом", - заявил представитель французского правительства Стефан Фоль после заседания правительства Франции.
Также он отметил, что окружение города необходимо для того, чтобы предотвратить бегство джихадистов в Ракку из города Мосул на севере Ирака.
Как сообщал УНН, командование террористической группировки "Исламское государство" приказало боевикам покинуть город и отступать в Сирию .