Франція використовуватиме вакцину AstraZeneca попри можливі побічні ефекти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Уряд Франції вирішив не припиняти вакцинацію свого населення препаратом від AstraZeneca попри повідомлення кількох європейських країн про випадки тромбозу у людей, що отримали щеплення. Як повідомляє BFM TV, про це заявив міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран, пише УНН.
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"За даними Національного агентства з безпеки лікарських засобів, яке дотримується рекомендацій Європейського агентства з лікарських засобів, нема потреби припиняти вакцинацію препаратом AstraZeneca. Дослідження проводяться систематично кожен раз, коли оголошується серйозний побічний ефект. Серед 5 мільйонів європейців у 30 людей були порушення згортання крові", – повідомив Веран.
За словами міністра, немає жодних підтверджень, що використання препарату пов’язане зі статистично значущим ризиком підвищення тромбозу.
"Це не є статистичним ризиком. З 5 мільйонів європейців, невакцинованих, можна було б очікувати, що у 30 з них також спостерігаються порушення згортання крові. Це називається співвідношенням ризику і користі. Воно перевищує ризик на даному етапі", – зазначив міністр.
Водночас Веран додав, що дослідження можливих ризиків застосування вакцини не припиняється, й у разі, якщо будь-яка небезпека буде виявлена, міністерство негайно відреагує на неї.
Що було раніше
Загалом, вже 12 країн призупинили щеплення свого населення від COVID-19 препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів після застосування вакцини.
Зокрема, вакцинацію призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія і Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія і Болгарія, Люксембург і Таїланд. Італія і Австрія припинили використання певних партій препарату як запобіжний захід.
Водночас Управління охорони здоров’я Данії не підтвердило наявність прямого зв’язку між застосуванням препарату та підвищеним тромбоутворенням.
Агентство з лікарських засобів Данії та аналогічні установи інших країн разом із Європейським агентством із лікарських засобів (EMA) розпочали розслідування.