Франция будет использовать вакцину AstraZeneca несмотря на возможные побочные эффекты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Правительство Франции решило не прекращать вакцинацию своего населения препаратом от AstraZeneca несмотря на сообщения нескольких европейских стран о случаях тромбоза у людей, получивших прививки. Как сообщает BFM TV, об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, пишет УНН.
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"По данным Национального агентства по безопасности лекарственных средств, которое придерживается рекомендаций Европейского агентства по лекарственным средствам, нет необходимости прекращать вакцинацию препаратом AstraZeneca. Исследования проводятся систематически каждый раз, когда объявляется серьезный побочный эффект. Среди 5 млн европейцев у 30 человек были нарушения свертывания крови" , - сообщил Веран.
По словам министра, нет никаких подтверждений, что использование препарата связано со статистически значимым риском повышения тромбоза.
"Это не статистический риск. Из 5 млн европейцев, невакцинированных, можно было бы ожидать, что у 30 из них также будет наблюдаются нарушения свертывания крови. Это называется соотношением риска и пользы. Оно превышает риск на данном этапе", - отметил министр.
В то же время Веран добавил, что исследования возможных рисков применения вакцины не прекращатся, и в случае, если какая-либо опасность будет обнаружена, министерство немедленно отреагирует на нее.
Что было раньше
В общем, уже 12 стран приостановили прививки своего населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов после применения вакцины.
В частности, вакцинацию приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия и Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария, Люксембург и Таиланд. Италия и Австрия прекратили использование определенных партий препарата в качестве меры пресечения.
В то же время Управление здравоохранения Дании не подтвердило наличие прямой связи между применением препарата и повышенным тромбообразованием.
Агентство по лекарственным средствам Дании и аналогичные учреждения других стран вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) начали расследование.