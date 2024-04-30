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Франція зобов'язала виробників озброєнь віддавати пріоритет зенітним ракетам Aster

Франція зобов'язала виробників озброєнь віддавати пріоритет зенітним ракетам Aster

Київ • УНН

 • 21028 перегляди

Франція наказує виробникам пріоритезувати виробництво зенітних і протибалістичних ракет Aster. Раніше невстановлену кількість цих ракет надали українцям для їхньої протиповітряної оборони, пише Le Monde.

Міністерство збройних сил Франції наказало виробникам, які беруть участь у виробництві зенітних і протибалістичних ракет Aster, віддавати пріоритет при виробництві цим замовленням перед іншими, заявив міністр збройних сил країни Себастяєн Лекорню у понеділок у Кальві під час спілкування з пресою разом зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Ракети Aster 15 і 30 виробляються компанією MBDA у співпраці Парижа та Рима. "Обидві країни надали невстановлену кількість цих ракет українцям для їхньої протиповітряної оборони, які просять ще більше, щоб захистити себе. Ракета також використовувалася у Червоному морі проти безпілотників, випущених повстанцями-хуситами", - пише видання.

За словами джерела видання, близького до справи, "насамперед під це зобов'язання потрапляє металургічний Aubert et Duval, який виготовляє спеціальні сталі для цивільної авіації, а також для підводних човнів та стволів гармати Caesar".

Лекорню попереджав про можливість вжиття такого заходу наприкінці березня, щоб виробники могли виробляти більше цих ракет і швидше.

Франція готова розставити пріоритети для прискорення виробництва необхідних Україні зброї та снарядів - міністр26.03.24, 14:33 • 25773 перегляди

За словами президента компанії Еріка Беранже, MBDA має намір скоротити час виробництва Aster з 42 місяців у 2022 році до "менше 18 місяців у 2026 році", і на той час виробництво має збільшитися на 50%. Проте організація виробництва не є оптимальною: компоненти ракет мають "кілька разів перетинати Альпи" під час виробництва, що не сприяє нарощуванню виробництва. На думку Лекорню, є також "надзвичайна ситуація для бюрократичного спрощення" з "митними проблемами між Францією та Італією, які можуть затримати виробництво ракет".

Лекорню та Крозетто також оголосили про підписання листа про наміри з метою об'єднання виробництв сухопутних озброєнь двох країн, що має "дати початок зближенню за проектами оснащення наших двох сухопутних армій", на думку французького міністра. Такий підхід обрамляє "стратегічний альянс", створений у грудні між франко-німецькою групою KNDS та італійською Leonardo.

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