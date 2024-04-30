Франция обязала производителей вооружений отдавать приоритет зенитным ракетам Aster

Министерство вооруженных сил Франции приказало производителям, участвующим в производстве зенитных и противобаллистических ракет Aster, отдавать приоритет при производстве этим заказам перед другими, заявил министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню в понедельник в Кальви во время общения с прессой вместе со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто, пишет УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Ракеты Aster 15 и 30 производятся компанией MBDA в сотрудничестве Парижа и Рима. "Обе страны предоставили неустановленное количество этих ракет украинцам для их противовоздушной обороны, которые просят еще больше, чтобы защитить себя. Ракета также использовалась в Красном море против беспилотников, выпущенных повстанцами-хуситами", - пишет издание.

По словам источника издания, близкого к делу, "в первую очередь под это обязательство попадает металлургический Aubert et Duval, который производит специальные стали для гражданской авиации, а также для подводных лодок и стволов пушки Caesar".

Лекорню предупреждал о возможности принятия такой меры в конце марта, чтобы производители могли производить больше этих ракет и быстрее.

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По словам президента компании Эрика Беранже, MBDA намерена сократить время производства Aster с 42 месяцев в 2022 году до "менее 18 месяцев в 2026 году", и к тому времени производство должно увеличиться на 50%. Однако организация производства не является оптимальной: компоненты ракет должны "несколько раз пересекать Альпы" во время производства, что не способствует наращиванию производства. По мнению Лекорню, есть также "чрезвычайная ситуация для бюрократического упрощения" с "таможенными проблемами между Францией и Италией, которые могут задержать производство ракет".

Лекорню и Крозетто также объявили о подписании письма о намерениях с целью объединения производств сухопутных вооружений двух стран, что должно "дать начало сближению по проектам оснащения наших двух сухопутных армий", по мнению французского министра. Такой подход обрамляет "стратегический альянс", созданный в декабре между франко-германской группой KNDS и итальянской Leonardo.

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