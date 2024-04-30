Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
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Франция обязала производителей вооружений отдавать приоритет зенитным ракетам Aster
В Харькове отменили некоторые налоги для бизнеса - Терехов
Генпрокурор показал момент удара по Одессе ракетой с кассетным боезарядом
Удар авиабомбами по Харькову: в ГСЧС показали последствия
Движение грузовиков после снятия блокады на границе с Польшей значительно интенсифицировалось, на ПП "Ягодин" проезжает 1300 грузовиков
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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Франция обязала производителей вооружений отдавать приоритет зенитным ракетам Aster
Франция приказывает производителям приоритезировать производство зенитных и противобаллистических ракет Aster. Ранее неустановленное количество этих ракет предоставили украинцам для их противовоздушной обороны, пишет Le Monde.
В Харькове отменили некоторые налоги для бизнеса - Терехов
Харьков отменил налоги на землю и недвижимость для бизнеса, чтобы помочь ему остаться и работать в городе.
Генпрокурор показал момент удара по Одессе ракетой с кассетным боезарядом
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин показал момент удара по Одессе российской баллистической ракетой "Искандер", в результате чего 5 человек погибли и 23 получили ранения, в том числе тяжело ранена 4-летняя девочка.
Удар авиабомбами по Харькову: в ГСЧС показали последствия
Вражеские авиабомбы попали в гражданскую инфраструктуру Харькова, повредив здания. Также горели частные гаражи.
Движение грузовиков после снятия блокады на границе с Польшей значительно интенсифицировалось, на ПП "Ягодин" проезжает 1300 грузовиков
После снятия блокады польских фермеров движение на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе активизировалось: за сутки через пункт пропуска "Ягодин" в обоих направлениях проезжает 1300 грузовиков.
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае: обзор премьер сериалов в мае
В мае зрителей ждет ряд новых сериалов, которые расскажут разнообразные истории: драма об олигархе из Атланты, которому грозит банкротство, историческая драма об Освенциме, анимационная антология "Звездных войн", фантастический триллер о параллельных реальностях, документальный фильм о мошеннике в Голливуде и другие премьеры.
Стефанишина: принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет
Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы, но временно приостановила консульское обслуживание для них из-за нового закона о военной службе и мобилизации.
В британской разведке назвали последствия атаки украинских беспилотников на российский аэродром в краснодарском крае
Атака украинских беспилотников на российский аэродром в Краснодарском крае повредила самолеты и топливные склады, что заставило россию рассредоточить истребители и передислоцировать средства противовоздушной обороны.
Удар по Харькову: россияне попали в гаражный кооператив, количество раненых увеличилось до 9
В Харькове россияне нанесли удар по гаражному кооперативу. В результате атаки один человек погиб и 9 получили ранения.
Столтенберг объяснил, в чем заключается проблема приглашения Украины в НАТО
Столтенберг пояснил, что проблема с приглашением Украины в НАТО заключается в том, что для этого нужен консенсус всех 32 членов Альянса, который пока отсутствует.