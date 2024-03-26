Франция готова расставить приоритеты для ускорения производства необходимых Украине оружия и снарядов - министр

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что готов использовать свои полномочия, чтобы ускорить производство оружия и снарядов, необходимых Украине, пишет УНН со ссылкой на Le Monde и Sky News.

Детали

Эти полномочия могут включать реквизицию промышленных мощностей или установление приоритетов для производителей оружия.

"Впервые я не исключаю использования того, что позволяет закон министру и генеральному уполномоченному по вопросам вооружения, то есть, если не было учета по темпам производства и срокам, делать при необходимости реквизиции или воспользоваться правом установления приоритетов", - заявил Лекорню во время пресс-конференции.

Он сказал: "Эти вопросы... однозначно есть на столе".

Запасы и производственные линии испытывают особую нагрузку по зенитным ракетам и артиллерийским снарядам, добавил он.

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину. Заявление вызвало реакцию западных союзников, часть из которых высказалась против такой идеи.

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