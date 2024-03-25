Боррель: ЕС с начала вторжения рф предоставил Украине военную помощь на 31 млрд евро

ЕС поставил Украине военного оборудования на 31 миллиард евро с начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года, сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в заметке в блоге, опубликованной 25 марта, пишет УНН.

Хотя Европейский фонд мира (EPF) изначально не был создан для этого, он стал основой нашей военной поддержки Украины. Сейчас мы использовали 6,1 млрд евро из EPF, чтобы стимулировать поддержку Украины со стороны государств-членов ЕС, и вместе с ними ЕС поставил в Украину военное оборудование в целом на 31 миллиард евро с начала войны. И эта цифра увеличивается с каждым днем

- отметил Боррель.

Как указал главный дипломат ЕС, благодаря этим средствам "мы продолжили нашу военную поддержку Украины".

"Помимо прочего, до лета этого года мы обучим 60 тысяч украинских солдат; мы передали Украине 500 тысяч артиллерийских снарядов, а до конца года их будет более 1 миллиона", - продолжал Боррель.

Кроме того, по его словам, "европейская оборонная промышленность также предоставляет Украине 400 тысяч снарядов по коммерческим контрактам". "Чешская инициатива по закупке боеприпасов за пределами ЕС дополняет эти усилия. Однако этого далеко не достаточно, и нам необходимо увеличить как наши производственные мощности, так и финансовые ресурсы, которые направляются на поддержку Украины", - подчеркнул Боррель.

Он напомнил при этом, что в прошлый понедельник на Совете ЕС по иностранным делам приняли решение создать новый Фонд помощи Украине в рамках EPF, "с 5 миллиардами евро для продолжения военной поддержки Украины". "В прошлую среду я также предложил Совету ЕС перенаправить 90% сверхприбылей от российских обездвиженных активов в EPF, чтобы увеличить финансовые возможности военной поддержки Украины", - отметил он.

Как отметил глава дипломатии ЕС, на сегодня финансовый потолок EPF, который начинали с 5 млрд евро, составляет 17 миллиардов евро.

И, по его словам, Европейский фонд мира помогает не только Украине. "Сейчас мы использовали его для поддержки 22 партнеров и организаций", - добавил он.

При этом Боррель отметил, что нужно сделать больше для увеличения мощностей и производства.

"Дома нам необходимо инвестировать гораздо больше и помочь нашей оборонной промышленности увеличить ее производственные мощности. Другого решения не существует, если мы посмотрим на масштабы оборонных потребностей Украины, а также наших государств-членов, которым необходимо пополнить свои запасы и приобрести новое оборудование", - отметил он.

Также глава дипломатии ЕС отметил, что в ЕС "необходимо стимулировать гораздо больше совместных закупок, лучше обеспечить безопасность поставок, закрепить украинскую оборонную промышленность в Европе и организовать масштабное промышленное наращивание". "Нам также необходимо освоить новые военные технологии, такие как дроны или искусственный интеллект. Европейское оборонное агентство, которое имеет центр инноваций, продолжит играть ключевую роль в этих усилиях", - указал он.

Боррель: укрепление украинской оборонно-промышленной базы станет частью обязательств ЕС по безопасности для Украины