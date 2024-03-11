Боррель: укрепление украинской оборонно-промышленной базы станет частью обязательств ЕС по безопасности для Украины

Укрепление украинской оборонно-промышленной базы и помощь ей в тесном сотрудничестве с европейской промышленностью станут частью будущих обязательств ЕС по безопасности для Украины. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в новом блоге, опубликованном 11 марта, пишет УНН.

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Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что блоку нужно укреплять сотрудничество с партнерами, "в частности с Украиной и ее сильной и инновационной оборонно-промышленной базой".

Укрепление украинской оборонно-промышленной базы и помощь ей в тесном сотрудничестве с европейской промышленностью будет частью будущих обязательств ЕС по безопасности для Украины. Чтобы стимулировать это сотрудничество, мы в этом году проведем Форум оборонной промышленности ЕС-Украина и откроем Офис оборонных инноваций ЕС в Киеве - отметил Боррель.

"Если страны-члены согласятся (это должно быть единогласное решение по предложению Верховного представителя), мы можем использовать сверхприбыли от замороженных российских активов для закупки оружия для Украины и/или помощи в укреплении ее оборонной промышленности", - указал главный дипломат ЕС.

Он отметил, что на данный момент рассматривалась возможность использования этих доходов для поддержки восстановления Украины. "Однако сейчас главное в Украине - не столько реконструкция, сколько избежание дальнейшего разрушения. Если страны-члены согласятся, было бы целесообразно использовать эти ресурсы для обеспечения дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. В долгосрочной перспективе мы также могли бы использовать эти средства для поддержки украинской оборонно-промышленной базы", - подчеркнул Боррель.

По его словам, также ЕС должен перейти от чрезвычайного режима к долгосрочному видению, чтобы получить возможность пополнить запасы и развить обороноспособность, "которая нам понадобится в будущем в более спорной геополитической среде, одновременно продолжая оказывать адекватную военную поддержку Украине".

"Чтобы укрепить нашу оборону в напряженном геополитическом контексте, нам срочно нужно преодолеть фрагментацию нашей оборонной промышленности с помощью большего количества совместных закупок и большего количества совместных проектов", - отметил Боррель в X.

"В нынешнем геополитическом контексте у нас нет другого выбора: мы должны быть "готовыми к обороне". Я уверен, что наши государства-члены продемонстрируют политическую волю и предоставят необходимые ресурсы, чтобы сделать смелый скачок вперед, необходимый для того, чтобы взять под контроль нашу собственную судьбу", - подытожил он.

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