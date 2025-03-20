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Франція поширить "посібник з виживання", щоб підготувати громадян до надзвичайних ситуацій, включаючи збройний конфлікт

Київ • УНН

 • 7760 перегляди

Франція планує розповсюдити серед населення посібники з виживання, щоб підготуватися до різних надзвичайних ситуацій, включаючи збройні конфлікти та інші кризи.

Франція поширить "посібник з виживання", щоб підготувати громадян до надзвичайних ситуацій, включаючи збройний конфлікт

Франція готується розповсюдити посібник з виживання у кожній родині, щоб допомогти громадянам підготуватися до можливої загрози, включаючи збройний конфлікт на території країни. Про це пише УНН із посиланням на СNN.

Деталі

Такі посібники вже випустили у Швеції та Фінляндії. Вони містять інструкції про те, як підготуватися до наслідків військових конфліктів, збоїв у зв’язку та електроенергії, а також до екстремальних погодних явищ. Влада Франції вирішила втілити цю ініціативу і в своїй країні.

Посібник з виживання має на меті заохотити громадян розвивати свою стійкість перед обличчям різних криз, в які входять стихійні лиха, технологічні та кібернетичні інциденти, кризи у сфері охорони здоров’я, такі як Covid-19, і кризи безпеки, такі як терористичні атаки та збройні конфлікти

- сказала речниця прем’єр-міністра Франсуа Байру.

Серед рекомендацій, у ньому будуть списки екстрених контактів (пожежна служба, поліція та швидка допомога) та рекомендований "набір для виживання", який включає шість літрів води, список ліків, які потрібно мати із собою та продуктів харчування, батарейки, ліхтарики тощо.

Якщо прем’єр-міністр Франції схвалить це рішення, 20-сторінковий буклет розповсюдять поміж усіма домогосподарствам вже до літа.

Раніше цього місяця Макрон оголосив про "капітальний ремонт" сил безпеки Франції, в який входить збільшення армії та додаткові інвестиції у неї.

Наша країна і наш континент повинні продовжувати захищатися, озброюватися і готуватися, якщо ми хочемо уникнути війни. Ніхто не може сказати, що станеться в найближчі місяці та роки

- наголосив президент Франції.

Макрон готується до сутички із Трампом через своє прагнення допомогти Україні - Bloomberg20.03.25, 09:21 • 23446 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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