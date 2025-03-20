Франция распространит "руководство по выживанию", чтобы подготовить граждан к чрезвычайным ситуациям, включая вооруженный конфликт
Киев • УНН
Франция планирует распространить среди населения пособия по выживанию, чтобы подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, включая вооруженные конфликты и другие кризисы.
Франция готовится распространить пособие по выживанию в каждой семье, чтобы помочь гражданам подготовиться к возможной угрозе, включая вооруженный конфликт на территории страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на СNN.
Детали
Такие пособия уже выпустили в Швеции и Финляндии. Они содержат инструкции о том, как подготовиться к последствиям военных конфликтов, сбоев в связи и электроэнергии, а также к экстремальным погодным явлениям. Власти Франции решили воплотить эту инициативу и в своей стране.
Пособие по выживанию имеет целью поощрить граждан развивать свою устойчивость перед лицом различных кризисов, в которые входят стихийные бедствия, технологические и кибернетические инциденты, кризисы в сфере здравоохранения, такие как Covid-19, и кризисы безопасности, такие как террористические атаки и вооруженные конфликты
Среди рекомендаций, в нем будут списки экстренных контактов (пожарная служба, полиция и скорая помощь) и рекомендованный "набор для выживания", который включает шесть литров воды, список лекарств, которые нужно иметь с собой и продуктов питания, батарейки, фонарики и тому подобное.
Если премьер-министр Франции одобрит это решение, 20-страничный буклет распространят среди всех домохозяйств уже к лету.
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