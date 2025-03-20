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Франция распространит "руководство по выживанию", чтобы подготовить граждан к чрезвычайным ситуациям, включая вооруженный конфликт

Киев • УНН

 • 7746 просмотра

Франция планирует распространить среди населения пособия по выживанию, чтобы подготовиться к различным чрезвычайным ситуациям, включая вооруженные конфликты и другие кризисы.

Франция распространит "руководство по выживанию", чтобы подготовить граждан к чрезвычайным ситуациям, включая вооруженный конфликт

Франция готовится распространить пособие по выживанию в каждой семье, чтобы помочь гражданам подготовиться к возможной угрозе, включая вооруженный конфликт на территории страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на СNN.

Детали

Такие пособия уже выпустили в Швеции и Финляндии. Они содержат инструкции о том, как подготовиться к последствиям военных конфликтов, сбоев в связи и электроэнергии, а также к экстремальным погодным явлениям. Власти Франции решили воплотить эту инициативу и в своей стране.

Пособие по выживанию имеет целью поощрить граждан развивать свою устойчивость перед лицом различных кризисов, в которые входят стихийные бедствия, технологические и кибернетические инциденты, кризисы в сфере здравоохранения, такие как Covid-19, и кризисы безопасности, такие как террористические атаки и вооруженные конфликты

- сказала пресс-секретарь премьер-министра Франсуа Байру.

Среди рекомендаций, в нем будут списки экстренных контактов (пожарная служба, полиция и скорая помощь) и рекомендованный "набор для выживания", который включает шесть литров воды, список лекарств, которые нужно иметь с собой и продуктов питания, батарейки, фонарики и тому подобное.

Если премьер-министр Франции одобрит это решение, 20-страничный буклет распространят среди всех домохозяйств уже к лету.

Ранее в этом месяце Макрон объявил о "капитальном ремонте" сил безопасности Франции, в который входит увеличение армии и дополнительные инвестиции в нее.

Наша страна и наш континент должны продолжать защищаться, вооружаться и готовиться, если мы хотим избежать войны. Никто не может сказать, что произойдет в ближайшие месяцы и годы

- подчеркнул президент Франции.

Макрон готовится к схватке с Трампом из-за своего стремления помочь Украине - Bloomberg20.03.25, 09:21 • 23441 просмотр

Лилия Подоляк

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