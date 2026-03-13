Франція підтримує надання Україні 90 млрд євро допомоги - Макрон

Франція працюватиме над розблокуванням фінансової допомоги Україні у розмірі 90 млрд євро, погодженої лідерами Європейського Союзу. Про це заявив Президент Франції Емманюель Макрон під час спільного спілкування з медіа з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

За його словами, країни ЄС залишаються головними донорами допомоги Україні.

Європейський Союз та його держави-члени є головними донорами допомоги Україні. Загальний обсяг цієї допомоги з 2022 року наближається до 200 мільярдів євро - сказав Макрон.

Він підкреслив, що Франція робитиме все можливе, щоб погоджений кредит для України був реалізований.

Ми зробимо все можливе, щоб кредит у розмірі 90 мільярдів євро, про який було вирішено, був розблокований і підтверджений - зазначив французький президент.

Також Макрон наголосив, що Європа повинна відігравати провідну роль у забезпеченні справедливого та тривалого миру для України.

