Франция поддерживает предоставление Украине 90 млрд евро помощи - Макрон
Киев • УНН
Эмманюэль Макрон пообещал способствовать реализации кредита от ЕС. Общая сумма европейской поддержки Украины с 2022 года достигает 200 миллиардов евро.
Франция будет работать над разблокированием финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, согласованной лидерами Европейского Союза. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного общения с медиа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
По его словам, страны ЕС остаются главными донорами помощи Украине.
Европейский Союз и его государства-члены являются главными донорами помощи Украине. Общий объем этой помощи с 2022 года приближается к 200 миллиардам евро
Он подчеркнул, что Франция будет делать все возможное, чтобы согласованный кредит для Украины был реализован.
Мы сделаем все возможное, чтобы кредит в размере 90 миллиардов евро, о котором было решено, был разблокирован и подтвержден
Также Макрон подчеркнул, что Европа должна играть ведущую роль в обеспечении справедливого и прочного мира для Украины.
