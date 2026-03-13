Франция поддерживает предоставление Украине 90 млрд евро помощи - Макрон

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
12:53 • 12357 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
10:42 • 14519 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 32830 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 63300 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 58665 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 88002 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 42698 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 27740 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21134 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23959 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.1м/с
29%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней13 марта, 04:13 • 14569 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 31313 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27075 просмотра
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны12:19 • 12039 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 7688 просмотра
публикации
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
12:53 • 12361 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27567 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта13 марта, 07:00 • 31733 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 88006 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 50323 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Франция
Иран
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 8278 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 27568 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 26794 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 26498 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 24658 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Отопление
9К720 Искандер

Франция поддерживает предоставление Украине 90 млрд евро помощи - Макрон

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Эмманюэль Макрон пообещал способствовать реализации кредита от ЕС. Общая сумма европейской поддержки Украины с 2022 года достигает 200 миллиардов евро.

Франция поддерживает предоставление Украине 90 млрд евро помощи - Макрон

Франция будет работать над разблокированием финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, согласованной лидерами Европейского Союза. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного общения с медиа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

По его словам, страны ЕС остаются главными донорами помощи Украине.

Европейский Союз и его государства-члены являются главными донорами помощи Украине. Общий объем этой помощи с 2022 года приближается к 200 миллиардам евро

- сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Франция будет делать все возможное, чтобы согласованный кредит для Украины был реализован.

Мы сделаем все возможное, чтобы кредит в размере 90 миллиардов евро, о котором было решено, был разблокирован и подтвержден

- отметил французский президент.

Также Макрон подчеркнул, что Европа должна играть ведущую роль в обеспечении справедливого и прочного мира для Украины.

Зеленский прибыл на встречу с Макроном, планирует призвать помочь получить ракеты к Patriot - СМИ13.03.26, 14:14 • 2228 просмотров

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Украина