Франция поддерживает предоставление Украине 90 млрд евро помощи - Макрон

Франция будет работать над разблокированием финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро, согласованной лидерами Европейского Союза. Об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного общения с медиа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

По его словам, страны ЕС остаются главными донорами помощи Украине.

Европейский Союз и его государства-члены являются главными донорами помощи Украине. Общий объем этой помощи с 2022 года приближается к 200 миллиардам евро - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Франция будет делать все возможное, чтобы согласованный кредит для Украины был реализован.

Мы сделаем все возможное, чтобы кредит в размере 90 миллиардов евро, о котором было решено, был разблокирован и подтвержден - отметил французский президент.

Также Макрон подчеркнул, что Европа должна играть ведущую роль в обеспечении справедливого и прочного мира для Украины.

Зеленский прибыл на встречу с Макроном, планирует призвать помочь получить ракеты к Patriot - СМИ