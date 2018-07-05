Фракція БПП не голосуватиме у ВР, якщо не буде розглянуте оновлення ЦВК

"Фракція БПП одноголосно прийняла рішення – якщо не буде поставлено питання оновлення ЦВК, то ми відмовляємось голосувати за будь-яке питання", - повідомили у прес-службі.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада не змогла звільнити членів ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.



Після цього фракція БПП зібралась на нараду.



Нагадаємо, Верховна Рада у четвер мала розглянути питання про призначення та звільнення членів Центральної виборчої комісії.