Фракція БПП не голосуватиме у ВР, якщо не буде розглянуте оновлення ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Фракція Блок Петра Порошенка не буде голосувати у парламенті, якщо Верховна Рада не прийме рішення розглянути питання оновлення складу ЦВК сьогодні. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі фракції БПП.
"Фракція БПП одноголосно прийняла рішення – якщо не буде поставлено питання оновлення ЦВК, то ми відмовляємось голосувати за будь-яке питання", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада не змогла звільнити членів ЦВК. За відповідне рішення під час рейтингового голосування проголосували лише 189 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.
Після цього фракція БПП зібралась на нараду.
Нагадаємо, Верховна Рада у четвер мала розглянути питання про призначення та звільнення членів Центральної виборчої комісії.